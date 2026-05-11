Girişimcilik Maratonu 2026 Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Girişimcilik Maratonu 2026 Düzenlendi

Girişimcilik Maratonu 2026 Düzenlendi
11.05.2026 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de genç girişimciler, yatırımcılarla buluştu; 15 takım ödül ve kuluçka programı kazandı.

Düzce'de düzenlenen "12. Girişimcilik Maratonu 2026" etkinliği, vizyoner girişimci gençleri yatırımcılarla buluşturdu.

Düzce Üniversitesi (DÜ) ve Düzce Teknopark işbirliği, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı desteğiyle üniversitenin Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sinevizyon gösteriminin ardından konuşan DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, girişimcilik maratonlarının, fikirlerin hızla iş modeline dönüştüğü, yoğun mentörlük ve network imkanlarının sunulduğu dinamik platformlar olduğunu belirterek, "Bu iş fikirlerini tek tek değerlendirip önce 50'ye indirdik sonra finale kalan 15'ini belirledik." dedi.

Düzce Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Resul Kara, bilim ve teknolojinin hızla ilerlediği bu çağda gençlerin yenilikçi düşüncelerinin geleceğe yön verdiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Disiplinler arası çalışmanın gücüne inanıyoruz. Farklı alanlardan beyinlerin bir araya gelmesiyle katma değeri yüksek, çığır açan projeler ortaya çıkıyor. Girişimcilik maratonu tam da bu sinerjiyi ortaya çıkarmak için çok önemli bir platform. Bu yılki etkinliğimize 301 iş fikri başvurusu, takımlara katılmak isteyen 186 bireysel başvuru olmak üzere toplam 487 başvuru yapıldı. Ülkemizin 50 farklı ili, 84 üniversiteden başvurular aldık. Bu yoğun ilgi etkinliğimizin ne kadar önemli bir platform haline geldiğini göstermiş oldu."

Etkinlik kapsamında, iş fikri başvurusu yapıp ön değerlendirmede başarılı olan 15 takım 3 günlük yoğun mentörlük desteği ile fikirlerini geliştirip sunum yaptı. Bu kapsamda 3 takım ödüle layık görülürken, tüm takımlar 6 aylık "Kapsül Kuluçka" programına dahil olmaya hak kazandı.

Kuluçkada fikirleri projeye ve ürüne dönüşecek ekipler, aralık ayında yatırımcı önüne çıkarılacak.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Girişimcilik Maratonu 2026 Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Trump-Şi zirvesine kilitlendi: Masada sadece İran yok Dünya Trump-Şi zirvesine kilitlendi: Masada sadece İran yok
Destici: Emeklimize Kurban Bayramı’nda 10 bin lira ikramiye verelim Destici: Emeklimize Kurban Bayramı'nda 10 bin lira ikramiye verelim
Belçika Kraliçesi Mathilde’den milli teknolojiye tam not Belçika Kraliçesi Mathilde'den milli teknolojiye tam not
Selahattin Baki’den Aziz Yıldırım iddialarına cevap Selahattin Baki'den Aziz Yıldırım iddialarına cevap
Görülmemiş olay Rakip takım sandılar, kendi takım otobüslerini taşladılar Görülmemiş olay! Rakip takım sandılar, kendi takım otobüslerini taşladılar
Letonya Savunma Bakanı düşen İHA nedeniyle istifa etti Letonya Savunma Bakanı düşen İHA nedeniyle istifa etti

18:26
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek ek ifade verdi
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek ek ifade verdi
18:14
Beşiktaş’ın orta sahasına 81 milyon Euro’luk yıldız
Beşiktaş'ın orta sahasına 81 milyon Euro'luk yıldız
18:08
Trump: Hürmüz’de Özgürlük Projesi’ni yeniden başlatmayı düşünüyorum
Trump: Hürmüz'de Özgürlük Projesi'ni yeniden başlatmayı düşünüyorum
18:03
Baba ve oğlunu gözünü kırpmadan öldüren sanık İzzet Kalyon ilk kez konuştu
Baba ve oğlunu gözünü kırpmadan öldüren sanık İzzet Kalyon ilk kez konuştu
17:45
Okul saldırganının anne ve babası hakkında yeni gelişme
Okul saldırganının anne ve babası hakkında yeni gelişme
17:17
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 18:53:01. #7.12#
SON DAKİKA: Girişimcilik Maratonu 2026 Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.