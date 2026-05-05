GİRVAK'tan Hatay'da Girişimcilik Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

GİRVAK'tan Hatay'da Girişimcilik Toplantısı

GİRVAK\'tan Hatay\'da Girişimcilik Toplantısı
05.05.2026 18:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GİRVAK, Hatay'da kooperatifler ve girişimcilerle yerel kalkınma için işbirliklerini değerlendirdi.

Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK), Hatay'da girişimciler ve kooperatif yetkilileriyle bir araya geldi.

GİRVAK yürütücülüğünde, Google.org desteğiyle merkez Antakya ilçesindeki bir otelde, kooperatif ve girişimcilerin gelişim alanları ile yerel kalkınmaya katkı sağlayacak işbirliği olanaklarının değerlendirildiği "Geleceğin Kooperatifleri Programı" düzenlendi.

GİRVAK Genel Müdürü Mehru Öztürk, vakıf olarak 12 yıldır Türkiye genelinde gençler, kadınlar, kooperatifler ve KOBİ'lerin kalkınmasına destek olduklarını söyledi.

Bugüne kadar 400'den fazla kooperatif ve girişimciyle bir araya gelip eksik alanların belirlenmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirten Öztürk, şöyle konuştu:

"Kooperatiflerin, dijitalleşmeye, desteklenmeye, ürünlerinin globale açılmasına, yeni markalar kurmasına ve daha çok kullanıcıya ulaşmasına ihtiyacı var. Biz hikayemize daha yeni başlıyoruz buna eminim. GİRVAK olarak bizim herhangi programımıza girdiyseniz vakfımız sizi sonsuza kadar desteklemeye devam eder."

GİRVAK Etki ve Programlar Yöneticisi Deniz Hale Durakbaşı sunum yaptığı programda kooperatif ve girişimci hikayeleri anlatıldı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi GİRVAK'tan Hatay'da Girişimcilik Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Opsiyon devreye girdi Lemina 1 yıl daha Galatasaray’da Opsiyon devreye girdi! Lemina 1 yıl daha Galatasaray'da
Putin ve Zelenski’den peş peşe ateşkes kararı Putin ve Zelenski'den peş peşe ateşkes kararı
Tümer Metin’den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek Tümer Metin'den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia! Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek
DMD hastası Yiğitcan’dan yardım çağrısı: Bacaklarım çok ağrıyor DMD hastası Yiğitcan’dan yardım çağrısı: Bacaklarım çok ağrıyor
Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore’ye gidiyorlar Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore'ye gidiyorlar
13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu 13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu

18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
18:31
Trump’tan yanındaki çocuklara “İran“ mesajı
Trump'tan yanındaki çocuklara "İran" mesajı
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 18:49:27. #7.12#
SON DAKİKA: GİRVAK'tan Hatay'da Girişimcilik Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.