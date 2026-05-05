GITEX AI Başladı: Kazakistan Teknoloji Merkezi Oluyor

05.05.2026 19:32
Kazakistan'ın Almatı şehrinde GITEX AI etkinliği, 50 ülkeden 336 teknoloji firmasıyla başladı.

Dünyanın önde gelen teknoloji fuarlarından GITEX'in Orta Asya ve Kafkasya bölgesi etkinliği Kazakistan'ın Almatı şehrinde bugün başladı.

Yapay zeka temalı GITEX AI, bölgenin en büyük teknoloji ve yapay zeka etkinliği olarak Atakent Uluslararası Fuar Merkezi'nde yarın akşama kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

İki gün sürecek etkinlik, 50 ülkeden 336 teknoloji şirketi ve girişimi ile 100'den fazla yatırımcıyı ve 200'ü aşkın konuşmacıyı bir araya getiriyor.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, etkinlikte yaptığı konuşmada, yapay zekanın yeni bir büyümenin tetikleyicisi olarak hareket ettiğini ve veri, süreç ve insanlardan oluşan birleşik bir sistem gerektirdiğini belirtti.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Yapay Zeka ve Dijital Gelişim Bakanı Jaslan Madiyev ise ülkenin bölgede dijital dönüşüm açısından lider bir ekonomi haline geldiğini kaydetti.

GITEX Global CEO'su Trixie LohMirmand da Kazakistan'ın küresel yapay zeka ekonomisinin şekillendirilmesine katılmak için gerekli insana, kararlılığa ve vizyona sahip olduğunu söyledi.

Etkinlikte Türkiye pavyonu da yer alırken Türkiye'den katılan firmalar ürün ve servislerini Kazakistan ve bölgedeki diğer ülkelerdeki firmalara tanıtıyor.

Anlaşmalar

Fuar, açılış gününde bir dizi anlaşmaya da ev sahipliği yaptı.

Kazakistan Yapay Zeka ve Dijital Kalkınma Bakanlığı, küresel teknoloji şirketlerini ve büyük ölçekli sağlayıcıları ülkeye çekmek ve Kazakistan'ın bölgesel bir dijital altyapı merkezi olarak ortaya çıkışını desteklemek üzere tasarlanmış, başlangıç kapasitesi 150-200 megavat olan bir veri merkezi kampüsü geliştirme planlarını açıkladı.

Buna paralel olarak, Yapay Zeka ve Dijital Kalkınma Bakanlığı ile Enerji Bakanlığı, doğal gazla çalışan özel bir kombine çevrim gaz türbini santrali ve bir yeşil enerji projesi için planlarını duyurdu.

Santral, veri merkezi kampüsüne güvenilir ve büyük ölçekli bir güç kaynağı sağlayacak; daha geniş kapsamlı proje ise nihai olarak 300 megavat ile 1 gigavat arasında büyük ölçekli kapasiteyi hedefliyor.

