GITEX Ai Türkiye ilk kez düzenlendiği İstanbul'da iki günde tamamlandı

Dünyanın önde gelen teknoloji ve yapay zeka etkinlik ağlarından biri olan GITEX kapsamında Türkiye'de ilk kez düzenlenen GITEX Ai Türkiye, ikinci gününde sona erdi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisinin ev sahipliğinde ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının stratejik ortaklığında düzenlenen GITEX Ai Türkiye, 9-10 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

Etkinlikte, yükselen girişimler, yatırımcılar ve teknoloji devleri, yeni pazarlara açılmak, işbirlikleri geliştirmek ve yatırım fırsatlarını değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Programın ikinci ve son gününde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır konuşmacı olarak yer aldı. Etkinlik kapsamında gün boyu çeşitli sunum, oturum ve söyleşiler düzenlendi.

Günün açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürü Sadullah Uzun ile GITEX Üst Yöneticisi (CEO) Trixie LohMirmand yaptı.

Program kapsamında ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Michael Lally, "Yeni Teknoloji Ekonomisi: Sermaye, Kod ve Küresel Büyüme Yarışı" başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Arıkan "On-Chain Varlıklar: Tokenizasyon Sermaye Piyasaları İçin Yeni Altyapı Katmanı mı?" başlıklı konuşmasını yaptı.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de etkinlikte katılımcılara hitap etti.

Karagöz, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi İletişim Dairesi Başkanı Gökhan Yücel'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Yaratıcı Endüstrilerde Yeni Dönem-Yapay Zeka Stüdyoya Girdiğinde Neler Olur?" panelinde konuştu.

Etkinliğin son gününde düzenlenen pek çok sunum ve söyleşide farklı konu başlıkları değerlendirildi.

Bu kapsamda, yapay zekanın e-ticaret ekosisteminde yazılım geliştirmeden pazar yeri verilerinin analizine, lojistikten müşteri deneyimine kadar farklı alanlara nasıl entegre edildiği ve bu yeniliklerin ekosistem genelinde nasıl değer yarattığı ele alındı.

Yapay zekanın yaşama ve çalışma biçimlerini dönüştürme potansiyeli ile güvenli ve kapsayıcı şekilde geliştirilerek sunduğu imkanların herkes için erişilebilir kılınması konuları da masaya yatırıldı.

Ayrıca, yapay zekanın bankacılıkta kullanımı ve otomasyonun finansal deneyimi dönüştürmesi, sosyal koruma hizmetlerini daha verimli kılmadaki rolü, ağları akıllı platformlara dönüştürmesi, 5G ile yeni nesil bağlantı teknolojilerinin yanı sıra dijital sistemlerde dolandırıcılığın yapay zeka destekli izlenmesi konuları işlendi.

İş süreçlerinin modernleştirilmesi ile akıllı cihaz, altyapı çözümleri ve teknoloji girişimlerinin bölgesel ve küresel ölçekte büyümesi de katılımcılara aktarıldı.

Yapay zeka ekonomisine yönelik yatırım alanları, Türkiye'nin büyüme sermayesi ve teknoloji yatırımlarını çekme potansiyeli, girişimlerin sermaye, yetenek, altyapı ve pazar erişimi ihtiyaçları ile ülkenin dijital büyüme potansiyeli taşıyan sektörleri detaylı şekilde değerlendirildi.

GITEX Ai Türkiye etkinliğinin sonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, beraberindeki heyetle stantları ziyaret etti.

Etkinlik 2 gün sürdü

GITEX Ai Türkiye, iki gün boyunca kurumsal şirket ve girişimleri, küresel konuşmacıları ve yatırımcıları bir araya getirdi.

Türkiye'nin unicorn ve büyüme aşamasındaki şirketlerini uluslararası pazarlara taşımayı hedefleyen Turcorn 100 Programı kapsamındaki 24 şirket de organizasyonda yer aldı.

YTÜ Yıldız Teknopark, İTÜ ARI Teknokent ve Teknopark Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin önde gelen teknokentleri de girişimlerini küresel yatırımcılarla buluşturdu.

Google Cloud, HPE, NVIDIA, ASUS, Dell Technologies, Huawei, SAP ve TrendAI gibi küresel teknoloji devleri de etkinliğe katıldı.