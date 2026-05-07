Gitex İstanbul'da Teknolojiyi Sergileyecek
07.05.2026 11:24
Gitex, eylül ayında İstanbul'da yapay zeka, e-ticaret ve siber güvenlik alanlarında etkinlik düzenleyecek.

Dünyanın önde gelen teknoloji etkinliklerinden Gitex'in eylül ayında İstanbul'da düzenleyeceği etkinliğin Türkiye'nin yapay zeka, finans teknolojileri, e-ticaret ve siber güvenlik gibi alanlardaki öncü teknolojilerini sergileyeceği uluslararası bir sahne olması bekleniyor.

Kazakistan'da düzenlenen Gitex Al kapsamında Anadolu Ajansının sorularını yanıtlayan Gitex Başkan Yardımcısı Bilal Alrais, Dubai merkezli olan ve bu yıl Türkiye ile birlikte Singapur, Almanya gibi birkaç ülkede daha gerçekleştirilecek etkinliğe dair bilgi verdi.

"Tek amacımız, pazarın ihtiyaçlarını tam olarak karşılamaktır." diyen Alrais, "Dolayısıyla, Türkiye pazarı ve Türkiye'nin çevresindeki bölge, uluslararası aktörlerden belirli çözümler beklerken biz de Türkiye'nin yapay zeka, finans teknolojileri, e-ticaret ve siber güvenlik alanlarında geliştirmekte olduğu çalışmaları öne çıkarıyoruz." ifadesini kullandı.

Alrais, "Bizim için mesele, uluslararası izleyici kitlesinin Türkiye'ye gelmesini sağlamak ama aynı zamanda insanların doğrudan İstanbul'a gelip onları görmesini temin etmek, Türkiye'nin uluslararası alanda nasıl genişleyebileceğini harekete geçirmek." dedi.

9-10 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek Gitex Türkiye'nin 70'in üzerinde ülkeden 15 bin civarı katılımcıya ev sahipliği yapması bekleniyor.

500'ün üzerinde teknoloji firması ile startup firmanın katılacağı etkinlikte 150'nin üzerinde konuşmacı ve 100'ün üzerinde yatırımcı da yer alacak.

Etkinlikte kuantum, e-ticaret, yapay zeka, bulut teknolojileri, veri merkezleri, finansal teknolojiler, yeşil teknoloji, oyun, sağlık teknolojileri, mobilite, akıllı fabrikalar ve endüstri 4.0, siber güvenlik, 5G ve savunma teknolojileri ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisinin ev sahipliğinde organize edilen etkinliğin stratejik partneri ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olacak.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu da daha önce yaptığı bir konuşmada etkinliğin Türkiye'de yapılmasının çok önemli olduğuna işaret ederek yatırımcılar, girişimciler, hızlandırma programları ve geliştiricilerden oluşan tüm bir ekosistemin Türkiye'de bu etkinlikte bir araya geleceğini vurgulamıştı.

Kazakistan ve Dubai programları

Alrais, Gitex Kazakistan etkinliğine de değinerek bu fuara katılım sağlayan ziyaretçilerin 60 milyon dolarlık aktif bütçeye sahip olduğunu ifade etti.

Kazakistan'da yapılan anlaşmalara da değinen Alrais, seremoniler dışında stantlarda da anlaşmalar yapıldığını ve anlaşmaların 50'yi aşmasını beklediklerini söyledi.

Fuarda temel hedefin pazar gereksinimlerine etkili bir şekilde yanıt verilmesi olduğunu söyleyen Alrais, Gitex'in küresel teknoloji ağının çeşitli etkinlikler aracılığıyla yaklaşık 180 ülkeyi temsil ettiğini belirtti.

Alrais, 7-11 Aralık'ta Dubai'de yapılması planlanan ana etkinlikte daha fazla sözleşme ve anlaşmanın imzalanacağını da sözlerine ekledi.

Dubai'deki fuarda her zaman yeni şeyler olduğunun altını çizen Alrais, duyurmak için henüz erken olsa da her yıl yeni sektörler, yeni çözümler ve yeni ülke temsilcilikleri oluştuğunu ifade etti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
