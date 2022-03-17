GittiGidiyor'dan 75 TL'ye varan Bonus kazanma fırsatı - Son Dakika
Üye Girişi

GittiGidiyor'dan 75 TL'ye varan Bonus kazanma fırsatı

17.03.2022 11:18
GittiGidiyor'dan 75 TL'ye varan Bonus kazanma fırsatı

GittiGidiyor, Garanti BBVA ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, 31 Mart tarihine kadar geçerli olmak üzere, kullanıcılarına özel 75 TL'ye varan Bonus kazanma şansı sunuyor.

GittiGidiyor, Garanti BBVA ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, 31 Mart tarihine kadar geçerli olmak üzere, kullanıcılarına özel 75 TL'ye varan Bonus kazanma şansı sunuyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, GittiGidiyor, kullanıcılarını ayrıcalıklı kampanyalarla buluşturmaya devam ediyor.

GittiGidiyor'un Garanti BBVA iş birliğiyle gerçekleştirdiği yeni kampanyasında, kullanıcılar 75 TL'ye varan bonus kazanma fırsatı yakalıyor. Bonus kart sahipleri, GittiGidiyor'dan tek seferde yapacakları, taksitli ya da tek çekim 500-999,99 TL tutarlı alışverişlerinde 25 TL, 1.000 TL ve üzeri alışverişlerinde 50 TL bonus kazanabiliyor. Ödemelerini GarantiPay ile tamamlayan kullanıcılar ise 500-999,99 TL arası alışverişlerinde 50 TL, 1.000 TL ve üzeri alışverişlerinde 75 TL bonus kazanabiliyor.

31 Mart 2022 tarihine kadar geçerli olan kampanyaya katılmak için harcamadan önce "GITTIGIDIYOR" yazarak Garanti Bonus sahiplerinin 3340'a, Deniz Bonus sahiplerinin 3280'e, ING Bonus sahiplerinin 2205'e, Türkiye Finans Happy Card sahipleri kartın son 6 hanesi ile birlikte 2442'ye, ICBC Turkey Bonus sahiplerinin 05327524404'e SMS göndermesi gerekiyor.

YORUMLAR
500
Anadolu Isuzu'dan D-Max'e özel kampanya Anadolu Isuzu'dan D-Max'e özel kampanya

Garanti Bankası, Türk Lirası, 31 Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi GittiGidiyor'dan 75 TL'ye varan Bonus kazanma fırsatı - Son Dakika


Son Dakika
11:31 Bircan Bali, eski eşine "Beni aldattın mı?" diye sordu, cevap çok net oldu!
11:30 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un nikah tarihi ve yeri belli oldu!
11:25 Asgari ücrete yılda 2 kez zam yapılabilir mi? AK Partili isimden vatandaşı heyecanlandıran sinyal!
11:11 Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar hareketlendi: 14,69
11:05 Balıkçıdan hırsıza serzeniş: İsteseydi verirdik, çaldıkları balıkların kılçıkları boğazlarına batsın
11:05 Maliyetleri değerinden fazla! 50 kuruş 3 katına, 1 kuruş 55 katı fiyatına üretilebiliyor
11:03 Vladimir Putin'den yurt dışında yaşayan Ruslara sert tepki: Böyleleri annelerini de satar
10:59 Tiryakileri üzecek haber: 2 dolara sabitlemek istiyorlar, sigara fiyatları 30 lirayı geçebilir!
10:56 UNİCEF açıkladı: Ukrayna'daki savaşta her 1 saniyede bir çocuk mülteci oluyor
10:36 Yeni araştırma: Toplumun yüzde 71'i sahip olduklarını bile kaybetmekten, yüzde 64'ü asgari ihtiyaçlarına bile ulaşamamaktan korkuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 11:35:02. #1.11#
SON DAKİKA: GittiGidiyor'dan 75 TL'ye varan Bonus kazanma fırsatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement