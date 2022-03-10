GittiGidiyor üst üste ikinci kez A.C.E Awards'ta Diamond Ödül'ün sahibi oldu - Son Dakika
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GittiGidiyor üst üste ikinci kez A.C.E Awards'ta Diamond Ödül'ün sahibi oldu

10.03.2022 10:52
GittiGidiyor üst üste ikinci kez A.C.E Awards'ta Diamond Ödül'ün sahibi oldu

GittiGidiyor, Şikayetvar'ın bu yıl yedincisini düzenlediği A.C.E Awards'ta, "2021 yılı E-Ticaret Pazar Yeri Siteleri" kategorisinde üst üste ikinci kez Diamond Ödül'e layık görüldü.

GittiGidiyor, Şikayetvar'ın bu yıl yedincisini düzenlediği A.C.E Awards'ta, "2021 yılı E-Ticaret Pazar Yeri Siteleri" kategorisinde üst üste ikinci kez Diamond Ödül'e layık görüldü.

Gittigidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, müşteri memnuniyetini ölçen platform Şikayetvar tarafından düzenlenen Achievement in Customer Excellence (A.C.E) Awards'ta ödüller sahiplerini buldu.

2015 yılından bu yana 30 farklı sektörden müşteri deneyimini yöneten ulusal ve uluslararası markaların ödüllendirildiği A.C.E Awards'ta, GittiGidiyor "2021 yılı E-Ticaret Pazar Yeri Siteleri" kategorisinde Diamond Ödül'e layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Müşteri Mükemmelliği Direktörü (CCXO) Işıl Özalp, müşterilere her zaman en iyi kullanıcı deneyimini sunmak için çalıştıklarını belirterek, "Müşteri memnuniyetinin devamlılığını sağlamak en önemli konu başlıklarımızdan. Tüm iş süreçlerimizde kullanıcılarımızı merkeze alarak güvenilir ve kaliteli bir hizmet sunuyoruz.

Her zaman kullanıcılarımızı korumaya ve eğer varsa sorunlarını çözüme kavuşturmaya yönelik çalışıyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını dinliyor, tüm aksiyonlarımızı bu doğrultuda alıyoruz. Şikayetvar tarafından düzenlenen A.C.E Awards'ta ikinci kez bu değerli ödülü kazanmış olmamız, doğru yolda ilerlediğimizin en büyük kanıtı. Müşterilerimize sunduğumuz alışveriş deneyimiyle ödüllendirilmekten mutluluk ve gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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E ticaret, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi GittiGidiyor üst üste ikinci kez A.C.E Awards'ta Diamond Ödül'ün sahibi oldu - Son Dakika


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