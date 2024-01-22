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Global Menkul Değerler 2024 Türkiye Strateji Raporu Yayımlandı - Son Dakika
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Global Menkul Değerler 2024 Türkiye Strateji Raporu Yayımlandı

Global Menkul Değerler (GMD) tarafından hazırlanan 2024 Türkiye Strateji Raporu'na göre, Borsa İstanbul'a olan ilginin güçlü kalmaya devam etmesi bekleniyor. Rapor, kısa vadede büyümede olası yavaşlama ve faiz getirili enstrümanlara yönelim gibi faktörlere rağmen, şirketlerin ve sektörlerin performansının olumlu olabileceğini öngörüyor. Ayrıca, raporda enflasyon tahmini ve faiz indirimleriyle ilgili beklentiler de yer alıyor.

Global Menkul Değerler 2024 Türkiye Strateji Raporu Yayımlandı
22.01.2024 - 13:05,
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Global Menkul Değerler (GMD) 2024 Türkiye Strateji Raporu yayımlandı.

GMD Araştırma Departmanının hazırladığı rapora göre, kısa vadede büyümede olası yavaşlama ve faiz getirili enstrümanlara yönelim gibi faktörlere karşılık Borsa İstanbul'a ilginin güçlü kalmaya devam etmesi bekleniyor.

Yılın ilk yarısında, artan faiz ve istikrarlı TL'den fayda sağlayan şirket ve sektörlerin (banka, sigorta sektörleri), finansman ihtiyacı daha düşük ve reel büyüme sunabilen dirençli sektör hisselerinin (perakende, telekom) ve ihracatçı ile teknoloji ağırlıklı sektörlere yönelik teşviklerden faydalanan belirli şirketlerin daha olumlu performans gösterebileceği tahmin ediliyor.

- Dezenflasyon temmuzda başlayacak

Raporda, 2024 yılına yönelik enflasyon tahmini de yer aldı. Mayıs 2024'e kadar yükselmesi beklenen enflasyonun haziran ayında dengede kalacağı, sonrasında ise hızlıca dezenflasyon sürecine girileceği belirtildi. 2024 yılının, "yüzde 45,5 faiz oranıyla" tamamlanması öngörüldü.

Yılın sonuna doğru beklenen faiz indirimlerinin de etkisiyle Türkiye ekonomisinin yılı yüzde 4 büyümeyle kapatmasının beklendiği ifade edildi.

Ocak ayında 150 baz puanlık faiz artırımı beklentisi var

Enflasyondaki patikaya uyumlu olarak şekillenen para politikasında da politika faiz oranının, ocak ayındaki Para Politikası Kurulu'nda (PPK) 150 baz puanlık artışla yüzde 44'e yükselebileceği öngörüldü. Sonraki dönemde politika faizinin sabit tutulacağının belirtildiği raporda, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Ekim ayı sonrasında enflasyondaki iyileşmeye paralel olarak kademeli olarak yapılacak indirimlerle 2024 sonunda yüzde 40 bandına çekilmesini öngörüyoruz. Ayrıca, hatırlatmak gerekirse, yabancı kredi derecelendirme kuruluşlarının yapacağı not artırımları da tüm tahminlerde pozitif yönlü sapmaya sebep olacaktır. Takvime bakıldığında, yılın ilk değerlendirmesi 12 Ocak'ta Moody's ile geldi. Kredi notu B3 olarak korunurken, görünüm durağandan pozitife yükseltildi. Moody's 19 Temmuz'da tekrar değerlendirmede bulunacak. 8 Mart ve 6 Eylül'de Fitch, 3 Mayıs-6 Aralık'ta da S&P ile devam edecek not değerlendirmelerinde, Türkiye'nin kredi notunun kademeli olarak yatırım yapılabilir seviyelere doğru yükseltileceğini tahmin ediyoruz."

Raporda, 2024 yılının ikinci yarısından itibaren yurt dışı ve yurt içinde gerçekleşebilecek faiz indirimlerine yönelik beklentilerle kademeli şekilde iktisadi aktivitenin hızlanmasına bağlı olarak, özellikle son iki yılda beklentiler altında performans gösteren ana metal sanayi hisselerinin, tekrar güç kazanabileceği ifade edildi.

BIST100'de yüzde 55 getiri beklentisi tahmin edildi

Raporda yer alan hisse portföyünde ise "TSKB, ISCTR, KRDMD, BIMAS ve TTKOM" yer aldı.

BİST100 endeksinde yıl sonu hedefi için 11 bin 600 puanı belirtilirken, endeksin 2024 yılı getirisinin yüzde 55 civarında olmasının beklendiği aktarıldı.

Raporda, "Söz konusu makro görünüm ve küresel konjonktürü dikkate alarak yılın ilk yarısında büyüme hassasiyeti daha düşük, faiz oranlarındaki artışa dirençli olabilecek, yatırım teması olan ve cazip çarpanlara sahip hisselerin öne çıkacağını düşünüyor ve uzun vadeli perspektifte, dengeli bir portföy oluşturulmasını uygun buluyoruz. Yeni ekonomi yönetiminin adımlarına paralel olarak bankacılık sektöründe operasyonel koşullarda önemli iyileşme görüldüğünü düşünüyor ve portföyde banka ağırlığımızı yüksek tutmayı tercih ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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