Global Yatırım Holding 2025'te 5,1 Milyar Lira Net Kar Elde Etti
Global Yatırım Holding 2025'te 5,1 Milyar Lira Net Kar Elde Etti

05.03.2026 12:13
Global Yatırım Holding, 2025'te %17 artışla 5,1 milyar lira net kar elde etti, gelirleri %40 büyüdü.

Global Yatırım Holding, 2025'te 5,1 milyar lira konsolide net kar elde etti.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Global Yatırım Holding'in 2025 yılında konsolide gelirleri 24,7 milyar lira (IFRIC 12 etkisi hariç), konsolide faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) 10,6 milyar lira, konsolide net kar ise 5,1 milyar lira seviyelerinde gerçekleşti.

Holding'in konsolide gelirleri enflasyon muhasebesi uygulanmamış haliyle 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 40 artış gösterirken, FAVÖK'ü yüzde 43 ile enflasyonun üstünde büyüme yakaladı.

Grubun 2024'te 4,3 milyar lira olan net karı, 2025'te yüzde 17 artış yakaladı.

"Karlılığımızı güçlendirerek büyümeye devam ediyoruz"

Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Kutman, küresel ölçekte belirsizliklerin devam ettiği 2025'te grup olarak güçlü bir finansal performans sergilediklerini belirtti.

Kutman, "Gelir, FAVÖK ve net karda sağladığımız artış, dengeli portföy yapımızı ve operasyonel disiplinimizi yansıtmaktadır. Farklı sektör ve coğrafyalara yayılmış iş modelimiz, dalgalı dönemlerde istikrar sağlayan bir yapı sunmaktadır. 2025 sonuçları, bu yapının sürdürülebilir karlılık üretme kapasitesini bir kez daha ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

Bu yılda da liman işletmeciliğinde seçici büyüme yaklaşımlarını sürdürdüklerini belirten Kutman, "Enerji ve gaz tarafında uluslararası projelerimizi ilerletirken, gayrimenkul tarafında ise yıl içerisinde devreye girecek otel projesiyle düzenli gelir tabanımızı genişletmeyi hedefliyoruz. Madencilik ve diğer iş kollarında ise operasyonel verimliliği artırmaya odaklanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Net karımızı önemli ölçüde güçlendirdik"

GYH Mali İşler Grup Başkanı Ferdağ Ildır da 2025'te ana iş kollarının tamamında dengeli ve sürdürülebilir bir performans sergilediklerini belirtti.

Yüksek enflasyon, faiz ortamı ve küresel belirsizliklere rağmen gelirlerini ve FAVÖK'ü artırarak, net karlarını önemli ölçüde güçlendirdiklerini belirten Ildır, şunları kaydetti:

"Özellikle enflasyon muhasebesi etkisi hariç bakıldığında gelir ve FAVÖK artış oranları operasyonel büyümemizin gücünü net biçimde göstermektedir. Marjlarımızı güçlendirmemiz ve dolar bazında da büyüme kaydetmemiz, gelir kompozisyonumuzun kalitesini ve döviz bazlı kazanç üretme kapasitemizi ortaya koymaktadır. 2026'da önceliğimiz, karlılığı artırmaya devam etmek, nakit üretimini güçlendirmek ve bilanço esnekliğimizi daha da iyileştirmektir. Finansal disiplin yaklaşımımız değişmeyecek."

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

