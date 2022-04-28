Göçerler kar erimeden Şırnak yaylalarına çıktı - Son Dakika
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Göçerler kar erimeden Şırnak yaylalarına çıktı

28.04.2022 20:10

Göçerler kar erimeden Şırnak yaylalarına çıktı -Güvenli ortamla birlikte Şırnak yaylaları, besicilerin konaklama adresi oldu -Beytüşşebap İlçe Tarım ve Orman Müdürü Salih Aktaş: -"Bu yıl 500 bin küçükbaş hayvan, 70 bin arılı kovan ve yetiştiricilerini yaylada ağırlayacağız" Şırnak'ta kış...

Göçerler kar erimeden Şırnak yaylalarına çıktı

-Güvenli ortamla birlikte Şırnak yaylaları, besicilerin konaklama adresi oldu

- Beytüşşebap İlçe Tarım ve Orman Müdürü Salih Aktaş:

-"Bu yıl 500 bin küçükbaş hayvan, 70 bin arılı kovan ve yetiştiricilerini yaylada ağırlayacağız"

ŞIRNAK - Şırnak'ta kış bitmeden göçerler yaylaya çıkmaya başladı. 5 ay boyunca yaylada kalacak olan göçerlerin ilk kafilesi Beytüşşebap yaylalarına ulaştı.

Şırnak'ta 5 ay boyunca yaylada kalacak olan göçerlerin ilk kafilesi günler sonra Beytüşşebap yaylalarına ulaştı. Aylarca yaylada kalacak olan göçerler sürüleriyle beraber uzun yolculukların ardından dağlarda karın erimesini beklemeden yaylaya gelmeye başladı. Şırnak, Mardin, Batman, Bitlis ve Diyarbakır'dan 2 bin 950 rakımlı Faraşin Hale Meydan yaylalarına gelmek için hazırlıklarına başladı.

Beytüşşebap İlçe Tarım ve Orman Müdürü Salih Aktaş, bu yıl 500 bin küçükbaş hayvan ve 70 bin arılı kovan ve yetiştiricilerini yaylalarında ağırlayacaklarını söyledi. Bölgede gelen huzurla beraber artık arıcı ve yetiştiricilerin bütün bölgelere gidecek durumda olduğunu aktaran Aktaş, "Bu vesileyle ilçemize yoğun bir göçer akını yaşayacak. Bizler hazırız, tam kadromuzla halkımızın hizmetinde olacağız" dedi.

PKK bitti göçerler Beytüşşebap yaylalarına yöneldi

Son yıllarda güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde huzura kavuşan ilçede artık ülkenin dört bir yanından gelen arıcı ve göçerler, Beytüşşebap yaylalarında konaklamaya başladı. 2022 yılında 500 bin küçükbaş ağırlayacak olan yaylalarda, ülke ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlayacağı değerlendiriliyor.

Göçerler kar erimeden Şırnak yaylalarına çıktı
Göçerler kar erimeden Şırnak yaylalarına çıktı
Göçerler kar erimeden Şırnak yaylalarına çıktı
Göçerler kar erimeden Şırnak yaylalarına çıktı

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Göçerler kar erimeden Şırnak yaylalarına çıktı Göçerler kar erimeden Şırnak yaylalarına çıktı Bayburt'ta karla mücadele nisanın son günlerinde devam ediyor Bayburt'ta karla mücadele nisanın son günlerinde devam ediyor

Beytüşşebap, Hisarcık, Şırnak, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Göçerler kar erimeden Şırnak yaylalarına çıktı - Son Dakika


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