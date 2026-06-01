Gökçeada\'da Turizm Sezonu Bayramla Açıldı

Türkiye'nin en büyük adası statüsüne sahip, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 9 günlük Kurban Bayramı tatili ile turizm sezonu açıldı. Bayram ile turizm sektörünün erken açılış yaptığını belirten Gökçeada Turizm Derneği Başkanı Ali Uğur Çelik, "İşletmelerimizin şu an yaptığı çalışmalar bayram hazırlığıydı. Daha sonraki süreçlerde, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında misafirlerimizi çok daha iyi ağırlayacağımızı düşünüyorum" dedi.

Çanakkale Boğazı'nın ağzında 290 kilometre karelik bir alan üzerinde yer alan Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi Türkiye'nin en büyük adası statüsüne sahip. Coğrafi yapısının yüzde 77'si dağlık alandan oluşan Gökçeada'nın güney sahillerinde Akdeniz iklimi görülürken kuzey sahillerinde ise Marmara'ya özgü iklim görülüyor. Yılın büyük bölümü rüzgar alan adada sörf faaliyetleri, adadaki Rum köyleri özgün mimarisi, dünyanın yavaş şehirleri arasında bulunması ziyaretçilerinin gözdesi olmuş durumda. Gökçeada'nın doğal güzellikleri arasında ise Marmaros Şelalesi, Peynir Kayalıkları, Tuz Gölü, Kuzu Limanı dikkat çekiyor. Gökçeada Turizm Derneği Başkanı Ali Uğur Çelik adada, 305 tane konutların turizm amaçlı kiralaması belgesine sahip olan işletme, 142 tane turizm işletme belgesi ve basit konaklama turizm işletme belgesine sahip işletmenin misafirleri en iyi şekilde ağırlamak için çalıştığını söyledi. 9 günlük Kurban Bayramı ile sezonu erken açtıklarını belirten Başkan Ali Uğur Çelik, işletmelerden alınan geri dönüşlere bakıldığında sezon içinde geçen senelere nazaran daha fazla misafir ağırlayacaklarını aktardı.

Gökçeada'nın turizm faaliyetlerini değerlendiren Çelik, "Türkiye'nin en büyük adası olmasından sebep adanın mevcut durumuna bakıldığında Adalar Denizi'nde ciddi bir turizm destinasyonu olan Gökçeada'nın ilerleyen zamanlarda birçok konuda potansiyeli var. Mayıs ayına denk gelen bayram sebebiyle aslında adanın tanınırlığı arttı. Ayrıca bayram sebebiyle gemi seferlerinin artmasıyla adamızda çok fazla ulaşım sorunu olmadı bu nedenle adaya gelen misafirlerimizi çok daha rahat bir sekilde ağırladık adamızda. Bu sene bayram düşündüğümüzden biraz daha iyi geçti aslında. Mayıs ayında normalde bizim sezon hazırlığımız olurdu ve Haziran ayında sezona başlardık. Geçen sene Haziran ayında olan bayram bu sene Mayıs ayına denk gelince işletmecilerimizin birçoğu Mayıs ayı başında hazırlıklarını bitirdi. Adamızda şu an 305 tane konutların turizm amaçlı kiralaması belgesine sahip olan işletmemiz, 142 tane turizm işletme belgesi ve basit konaklama turizm işletme belgesine sahip işletmelerimizin çoğunluğu şu an faaliyetlerini icra ediyor. Plajlarımızda bulunan plaj işletme belgesine sahip işletmelerimizin de birçoğu şuan faaliyetlerini devam ettiriyor. Bunlara ek olarak da adamızda bulunan 8 sörf okulu ve 3 adet dalış okulumuz var, onlar da şu an faaliyetlerine devam ediyorlar" dedi.

Bayram için gelen misafirlerin adadan memnun ayrıldıklarını kaydeden Başkan Çelik, "Gökçeada'nın şu anki potansiyeli aslında ilerleyen zamanlarda çok daha ön plana çıkacak. Bu bayram yoğunluğu da zaten gelen misafirlerimizin memnuniyet oranının yüksek olduğunun farkındayız. İşletmelerimizden bu şekilde bir dönüş alıyoruz. GESTAŞ'ın yaptığı ek seferlerin devam etmesiyle gelen misafirlerimizi çok daha iyi bir şekilde ağırlayacağımıza eminiz. İşletmelerimizin şu an yaptığı çalışmalar bayram hazırlığıydı. Daha sonraki süreçlerde, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında misafirlerimizi çok daha iyi ağırlayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Çelik sözlerine şöyle devam etti: "Adaya gelen misafirlerimiz için şöyle bahsedebiliriz; ilçe bazında düşünüldüğünde, bir ilçenin normalde içerisinde bulunan aktiviteler kısıtlıdır ama Gökçeada bu konuda oldukça zengin. Sportif faaliyet alanlarımız, Yıldızkoy'da bulunan dalış yapabileceğimiz yerler, Kefaloz bölgesinde windsurf ve kitesurf yapabileceğimiz yerler, Zeytinliköy, Tepeköy ve diğer köylerimizde çok güzel kültürel miraslar mevcut. Bununla birlikte adamızın atmosferi ve doğallığı bakıldığı zaman buraya gelen insanların birden fazla aktivitenin içerisinde bulunmasına sebep olmakta. Aslında Gökçeada küçük bir yer olmasına rağmen içerisinde bulunduğu avantajlar ve kendine has farklılıklar sebebiyle Adalar Denizi'nde ciddi bir turizm potansiyeline sahip bir adadır." - ÇANAKKALE