Gölbaşı Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı ve Borsası İçin Ruhsat Aldı

Ekonomi

Gölbaşı Belediyesi'nin girişimleri sonucu canlı hayvan pazarı ve borsası için ruhsat alındı. Canlı hayvan pazarı Oğulbey'de yer alan Kurban Satış ve Kesim Merkezi'nde her hafta pazartesi günü kurulacak.

Gölbaşı'nda çiftçilere destek olacak büyük bir adım daha atıldı. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in Ankara'ya kazandırdığı Kurban Satış ve Kesim Merkezi'nde her hafta pazartesi günleri canlı hayvan pazarı ve borsası kurulacak. Canlı hayvan pazarı ve borsası alanı Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında hazırlandı. Kuruluş ve çalışma izni alınan canlı hayvan pazarı ve borsasının büyükbaş hayvan için 800 adet, küçükbaş hayvan için bin 660 adet, tek tırnaklı için ise 150 adet kapasitesi bulunacak.

Canlı hayvan pazarı ve borsası kurulacak alanda 175 metrekarelik idari bina, 2 adet umumi banyo-tuvalet binası, 2 adet zabıta noktası, 1 adet güvenlik noktası, 500 araç kapasiteli 12 bin 500 metrekare alana sahip binek araç otoparkı, 200 araç kapasiteli 5 bin 500 metrekare alana sahip tır otoparkı, 120 ton kapasiteli su deposu bulunuyor. Sınırsız kablosuz bağlantı hizmetinin bulunduğu tesis, 50 adet güvenlik kamerası ile 24 saat kesintisiz olarak izleniyor. Hayvan pazarının kurulacağı günlerde kontroller sorumlu yönetici veteriner hekim tarafından sağlanacak.

"Kırsal ve kentsel alanda dönüşümü sağlıyoruz"

"Canlı hayvan pazarı ilçemize, çiftçilerimize hayırlı olsun" diyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Gölbaşı, Ankara'nın tarım ve hayvancılık merkezi. Alanı en geniş ilçelerinden biri. Burada hayvancılık yapan vatandaşlarımız başka ilçelere giderek hayvanlarını satmaya çalışıyorlardı. Yaptığımız girişimler sonucu izinlerimizi aldık. Pazartesi günleri Ankara'nın en modern Kurban Satış ve Kesim Merkezi'nde canlı hayvan pazarımızı kuracağız. Canlı hayvan pazarı ile bütünleşik Et Entegre Tesisimizi de inşallah Gölbaşı'mıza kazandıracağız. Projelerimizle Gölbaşı'mızın kırsal ve kentsel alanlarında önemli bir dönüşümü sağlayacağız demiştik, her geçen gün bu amacımıza koşar adım ilerliyoruz" diye konuştu. - ANKARA