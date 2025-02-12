Gölbaşı Belediyesi\'nden Genç Çiftçilere 55 Ton Mısır Silajı Desteği

Ekonomi

Gölbaşı Belediyesi tarafından 42 yaş altı çiftçilere toplam 55 bin 500 kilogram mısır silajı yüzde 100 hibeyle dağıtıldı. Başkan Yakup Odabaşı yapılan destekle ilgili, "Özellikle genç üreticilerimizi teşvik etmek, onların tarım ve hayvancılığa devam etmesini sağlamak bizim en büyük sorumluluklarımızdan biri. Üreticimizin yanında olmaya, onların mali yükünü hafifletmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gölbaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın "Biz her zaman çiftçimizin yanında olmalıyız" talimatı doğrultusunda kırsal kalkınmayı destekleyen çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait Türkiye'nin en büyük tarım kampüsü olan BAKAP'ta üretilen mısır silajları, müdürlük tarafından Gölbaşılı çiftçilere ulaştırıldı. 42 yaş altı çiftçilerin başvurabildiği destek programı çerçevesinde, ilçenin üç farklı noktasında toplam 55 bin 500 kilogram mısır silajı üreticilere yüzde 100 hibeyle dağıtıldı.

Büyükbaş hayvan sahibi yetiştiricilere yönelik verilen bu destek, hayvan sayılarına göre belirlendi. Buna göre; 1 ile 3 büyükbaş hayvanı olan yetiştiricilere bin kilogram, 4 ile 8 büyükbaş hayvanı olan yetiştiricilere bin 500 kilogram, 9 ile 30 büyükbaş hayvanı olan yetiştiricilere 2 bin 500 kilogram mısır silajı hibe edildi.

"Çiftçimiz güçlüyse Gölbaşı güçlüdür, Türkiye güçlüdür"

"Çiftçimizin alın teri, emeği ve üretimi, sadece kendisi için değil, toplumun tamamı için büyük bir değerdir" diyen Yakup Odabaşı, yapılan destekle ilgili, "Bizler, yerel yönetimler olarak üreticimizin her zaman yanında olmak, onları desteklemek zorundayız. Çünkü biliyoruz ki tarım ve hayvancılık, sadece bir geçim kaynağı değil, aynı zamanda ülkemizin gıda güvenliğinin de teminatıdır. Bugün Gölbaşı'nda kırsal kalkınmayı desteklemek için önemli bir adım daha atarak, çiftçilerimize yüzde 100 hibe mısır silajı desteğimizi ulaştırdık. Özellikle genç üreticilerimizi teşvik etmek, onların tarım ve hayvancılığa devam etmesini sağlamak bizim en büyük sorumluluklarımızdan biri. Üreticimizin yanında olmaya, onların maliyet yükünü hafifletmeye devam edeceğiz. Hayata geçirdiğimiz projelerle çiftçimizin refah seviyesini artırmayı, verimli ve sürdürülebilir üretimi desteklemeyi amaçlıyoruz. Önümüzdeki süreçte de üreticilerimize yönelik desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki güçlü bir ekonomi, güçlü bir üretimden geçer. Çiftçimiz güçlüyse Gölbaşı güçlüdür, Türkiye güçlüdür. Ankara'da kırsal hizmetleri var gücüyle destekleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'a ve bu projeye katkı sağlayan tüm emekçilere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Odabaşı, Gölbaşı Belediyesi'nin kırsal kalkınmaya yönelik projelerini çeşitlendirerek, çiftçilerin maliyetlerini azaltmayı, ekonomilerine destek sağlamayı hedeflediğinin altını çizdi. - ANKARA