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Gölbaşılılar 'Kariyer Noktası' ile iş imkanı buluyor - Son Dakika

Gölbaşılılar 'Kariyer Noktası' ile iş imkanı buluyor

27.01.2022 16:28
Gölbaşılılar 'Kariyer Noktası' ile iş imkanı buluyor

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Kariyer Noktası'nı hayata geçirerek birçok gence iş imkanı sundu.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Kariyer Noktası'nı hayata geçirerek birçok gence iş imkanı sundu.

Ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlayan işveren kurumsal firmalar ile gençleri bir araya getirecek olan "Gölbaşı Kariyer Noktası" hakkında bilgi veren Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Görüyoruz ki vatandaşımız iş bulmada, işverenimiz ise nitelikli personel bulmada zorluk çekiyor. Gölbaşı Kariyer Noktası olarak ilçemizde yaşanan işsizlik sorunu ile mücadele etmeyi kendimize görev bilerek çıktığımız yolda Gölbaşı ve komşu ilçelerde faaliyet gösteren firmalarla görüşmeler sağlayarak, ilçemizde iş arayan tüm hemşerilerimizi beceri ve yeteneklerine göre yönlendiriyoruz. Bu sayede profesyonel bir platformda istihdam sorununun çözümüne katkı sağlamış oluyoruz" dedi.

İşveren ile iş arayan bir arada

Kariyer Noktası sayesinde işveren ve iş arayan Gölbaşılıların buluşturulduğunun altını çizen Başkan Şimşek, projenin detaylarını anlatarak şunları kaydetti:

"Web sitemizi iş arayan ve işveren tarafların ücretsiz kullanabileceği üyelik altyapısı ile kurduk. İşveren ve iş arayan hemşerilerimizi ihtiyaçları, meslekleri ve kişisel yetenekleri doğrultusunda bir araya getiriyoruz. İş ile işe en uygun çalışanı buluşturma sürecinde firmaların amaç ve beklentileri doğrultusunda ilerliyor, istihdam sorununun çözümüne katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımıza yön veriyoruz."

200 kişi iş sahibi oldu

Kariyer Noktası'nın şimdiden 200 vatandaşı iş sahibi yaptığını söyleyen Başkan Şimşek, "Ön elemelerimizden geçirmiş olduğumuz 450 kişi ilgili firmalara yönlendirildi. 200 vatandaşımız ise bu yönlendirmeler sonrasında işe başladı. Kariyer Noktası ile ilçemiz işsizlik sorununa katkı sağlayacak vatandaşlarımızın sofralarına ekmek götürmelerine vesile olacağız. Hem iş verenimizin hem de işsiz vatandaşlarımızın yüzü gülecek" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Gölbaşılılar 'Kariyer Noktası' ile iş imkanı buluyor
Gölbaşılılar 'Kariyer Noktası' ile iş imkanı buluyor
Gölbaşılılar 'Kariyer Noktası' ile iş imkanı buluyor
Gölbaşılılar 'Kariyer Noktası' ile iş imkanı buluyor
Gölbaşılılar 'Kariyer Noktası' ile iş imkanı buluyor

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Togo Cumhuriyeti, Ramazan Şimşek, İstihdam, İşsizlik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gölbaşılılar 'Kariyer Noktası' ile iş imkanı buluyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Gölbaşılılar 'Kariyer Noktası' ile iş imkanı buluyor - Son Dakika
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