Goldman Sachs, Fed'in faiz indirimlerine haziran sonunda başlayacağını öngörüyor - Son Dakika
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Goldman Sachs, Fed'in faiz indirimlerine haziran sonunda başlayacağını öngörüyor

Son Güncelleme: 14.08.2023 15:25

Goldman Sachs ekonomistleri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını önümüzdeki haziran sonuna kadar düşürmeye başlayacağını ve bu noktadan itibaren kademeli olarak üç ayda bir indirime gideceğini öngörüyor. Goldman ekonomistleri, faiz indirimlerinin 2024'ün ikinci çeyreğinde başlayacağını tahmin ediyor.

Goldman Sachs ekonomistleri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını önümüzdeki haziran sonuna kadar düşürmeye başlayacağını ve bu noktadan itibaren kademeli olarak üç ayda bir indirime gideceğini öngörüyor.

İNDİRİM 2024'ÜN İKİNCİ ÇEYREĞİNDE

Aralarında Jan Hatzius ve David Mericle'nin de bulunduğu Goldman ekonomistleri Pazar günü yayınladıkları analizde, "Tahminimizdeki indirimler, enflasyon hedefe yaklaştığında fon oranını kısıtlayıcı bir seviyeden normalleştirme arzusundan kaynaklanıyor" dedi. Goldman ekibi şimdilik faiz indirimlerinin 2024'ün ikinci çeyreğinde başlayacağını öngörüyor.

Faizleri belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin önümüzdeki ay faiz artırımına gitmemesi ve Kasım toplantısında çekirdek enflasyon eğiliminin son bir artırımı gereksiz kılacak kadar yavaşladığı sonucuna varması bekleniyor.

ÇEYREK BAŞINA 25 BAZ PUANLIK İNDİRİM

Goldman ekonomistleri, "Normalleşme, kesinti için özellikle acil bir motivasyon görmüyoruz. Çeyrek başına 25 baz puanlık kesinti öngörüyoruz ancak bunun hızı konusunda emin değiliz" dedi.

ABD'DEN ENFLASYON YÜZDE 3,2

Geçen hafta açıklanan verilere göre ABD enflasyonu yüzde 3,2 ile beklenenden daha yavaş artarken, enerji ve gıda maliyetlerini dışarıda bırakan çekirdek tüketici fiyat endeksi yıllık yüzde 4,7 oranında artış gösterdi.

MART 2022'DE FAİZ ARTIŞLARI BAŞLADI

Fed politika yapıcıları Mart 2022'de gösterge faiz oranı için hedeflerini yüzde 5,25 ila yüzde 5,5 aralığına yükseltmeye başladı. Goldman Sachs, Fed faiz oranının er ya da geç yüzde 3-3,25 seviyelerinde istikrar kazanmasını öngördü.

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Son Dakika Ekonomi Goldman Sachs, Fed'in faiz indirimlerine haziran sonunda başlayacağını öngörüyor - Son Dakika


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