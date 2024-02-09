Göle'de açılan tekstil atölyesinde 90 kişi istihdam ediliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Göle'de açılan tekstil atölyesinde 90 kişi istihdam ediliyor

Göle\'de açılan tekstil atölyesinde 90 kişi istihdam ediliyor

Göle ilçe merkezinde açılan tekstil atölyesinde 90 kişi istihdam ediliyor. Atölye, hedef olarak 400 kişiye istihdam sağlamayı planlıyor.

09.02.2024 23:41  Güncelleme: 23:49
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Göle'de açılan tekstil atölyesinde 90 kişi istihdam ediliyor

Başkan Gültekin: "400 kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz"

ARDAHAN - Ardahan'ın Göle ilçe merkezinde açılışı yapılan tekstil atölyesinde 90 kişi istihdam ediliyor. 70 personelle faaliyete başlayan atölyede hedef 400 kişiye ulaşmak.

Göle Belediye Başkanı İlhan Gültekin, Serhat Kalkınma Ajansı ile ortaklaşa yapmış oldukları "Çalışan ve Üreten Gençler Programı Tekstil ile Yükselen Göle Projesi" kapsamında şu ana kadar 90 kişiye istihdam sağladıklarını ifade ederek, hedeflerinin anlaşmalı oldukları firma ile birlikte 400 kişiye iş imkanı sağlamak olduğunu ifade etti. Göle ekonomisine büyük katkı sağlayan tekstil atölyesi firma yetkilileri personel alımına devam edeceklerini ifade ederek, "Göle ilçe merkezinde bulunan ve çoğunluğunu bayanların oluşturduğu tekstil fabrikamızda personel alımı devam etmekle birlikte üretimde de aralıksız büyümeyi hedefliyor ve bu yolda hızla ilerliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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