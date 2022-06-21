Gölpazarı'nda Napolyon kirazında hasat dönemi başladı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, tadı ve aromasıyla tüketicilerin tercih ettiği "Napolyon" cinsi kirazın hasadına başlandı.

İlçede bu yıl 6 bin 536 dekar alanda üretimi yapılan kiraz hasadından yaklaşık 15 bin ton rekolte bekleniyor.

Çımışkı Ovası'nda bahçesi bulunan ve 50 yıldır kiraz üreticiliği yapan Mustafa Öztürk, AA muhabirine, birkaç yıldır kirazın beklentinin altında kaldığını fakat son kış mevsiminde hava şartlarının iyi geçmesiyle verimin iyi olduğunu söyledi.

Kirazda bu sezon fiyatının da iyi olduğunu dile getiren Öztürk, "Kirazda kalibresi az olanları çikolatada kullanılması için fabrikaya veriyoruz. Kalibresi yüksek olanları satılması için piyasaya sunuyoruz." dedi.

Üretici Süleyman Yıldız ise bölgede son yağışların kirazda kaliteyi artırdığını, bu sezon 4 tonun üzerinde verim almayı beklediğini ifade etti.