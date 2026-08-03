Gömeç\'te Yangın Sonrası Hasar Tespiti Başladı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde çıkan yangının ardından, tarımsal alanlardaki zararı belirlemek için hasar tespit çalışmaları resmen başlatıldı.

Gömeç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, sahadaki incelemelerine titizlikle devam ederken, yangından etkilenen üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için başvuru süreci de başlatıldı.

Yetkililer, tarımsal arazisinde hasar bulunan vatandaşların en kısa sürede Gömeç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne resmi başvuru yapması gerektiğini vurguladı. Başvuru yapmayan üreticilerin hasarlarının kayıt altına alınamayabileceği belirtildi. Süreç, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gömeç Kaymakamlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütülüyor.

Ekiplerin hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü bildirilirken, tüm üreticilere ve vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi. Yangından zarar gören üreticilerin ilçe müdürlüğüne müracaatta bulunması istendi.