Gönen\'de 250 hektarlık endüstriyel plantasyon sahasında hazırlıklar incelendi

Balıkesir'in Gönen ilçesinde oluşturulacak 250 hektarlık endüstriyel plantasyon sahasında yürütülen hazırlık çalışmaları yerinde incelendi.

Orman Bölge Müdür Yardımcısı Celalettin Kaba başkanlığında Ağaçlandırma Şube Müdürü Mustafa Kemal Erdoğan ve Gönen Orman İşletme Müdürü Seyda Kanburoğlu'nun da yer aldığı heyet, Gönen Orman İşletme Müdürlüğüne kazandırılacak 250 hektarlık endüstriyel plantasyon sahasındaki çalışmaları yerinde inceledi. İncelemelerde ilgili işletme şefleri de heyete eşlik etti.

Sahada gerçekleştirilen kontrollerde, endüstriyel plantasyon için yürütülen hazırlık çalışmalarının teknik kurallara uygun şekilde yapılmasının önemine dikkat çekildi. Çalışmaların hazırlık süreci boyunca titizlikle takip edilmesi gerektiği vurgulandı. Endüstriyel plantasyonların başta kağıt, mobilya, ambalaj ve inşaat olmak üzere çeşitli sanayi sektörlerinin ihtiyaç duyduğu odun hammaddesinin karşılanmasında önemli rol üstlendiği belirtildi.

Genellikle hızlı gelişen ağaç türlerinin kullanıldığı endüstriyel plantasyonlarda ticari üretim yapılırken, kısa sürede yüksek miktarda odun hammaddesi elde edilmesi hedefleniyor. Sanayinin hammadde ihtiyacının bu alanlardan karşılanmasıyla doğal ve yaşlı ormanlar üzerindeki üretim baskısının azaltılması da amaçlanıyor.