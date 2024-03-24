Manisa'nın Gördes ilçesinde haftanın her pazar günü faaliyete geçirilen açık oto pazarı ile hem ilçe ekonomisi canlanacak hem de ilçede otomobil alışverişi yapmak isteyenler ilçe dışına çıkmak zorunda kalmayacak.
Manisa'nın Gördes ilçesinde haftanın her pazar günü kurulacak olan açık oto pazarı faaliyete geçti. İkinci el otomobil satıcıları ile müşterileri buluşturan pazar hem ilçe ekonomisine katkı sağlayacak hem de otomobil alıp satmak isteyenler ilçe dışına çıkmak zorunda kalmayacak. Oto pazarında incelemelerde bulunan Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, hayırlı işler olması temennisinde bulunarak emeği geçenlere teşekkür etti.
Pazarın kurulmasına katkı sağlayan Gördes sanayi esnaflarından galerici ve sanayi ustası girişimci Akif Karaca, "Ben ve üç arkadaşım ortak fikir ile Gördes oto pazarı için belediye başkanımız Muhammet Akyol'u makamında ziyaret ettik. Gördes'in esnafı ve halkı sürekli alım ve satım için Akhisar, Manisa ve İzmir'e gidiyor. Gördes ilçemize bir oto pazarına ihtiyacı var. Oto pazarı kurabilir miyiz? Hem sanayi esnafımız kazansın hem de vatandaşlarımızın yakıt ve yemek paraları cebinde kalsın. Sağ olsun şimdilik bizlere sanayi içinden geçici olarak yer gösterdi. Seçimden sonra mevzuat gereği resmi prosedürlerin araştırılarak yardımcı olacağını söyledi. Bugün burada ilk kez gerçekleştirdiğimiz oto pazarına ilgi çok büyüktü, bu da bizleri çok memnun etti. Bugün buraya komşu ilçelerden katılım sağlayan galerici kardeşlerimiz var. Salihli'den, Akhisar'dan, Gölmarmara'dan, Demirci'den ve Sındırgı'dan. İnşallah daha da genişleyerek diğer illerden katılım olacak. Gördes oto pazarı için başkanımız söz verdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Esnaf arkadaşlar olarak inşallah Gördesimize hayırlı olur ve ilçemize sanayi esnaflarımıza ekonomik açıdan büyük kazanç ve destek sağlayacak" dedi. - MANİSA
Son Dakika › Ekonomi › Gördes ilçesinde açık oto pazarı faaliyete geçti - Son Dakika
Niğde Belediyesi, 'Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi' kapsamında sobalı evlerin doğal gaza dönüştürülmesi çalışmalarına devam ediyor. İlk etapta 10 evin doğal gaza dönüşümü sağlanan projede, 60 konutun daha dönüşümü gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Emrah Özdemir, projeyle hava kirliliğinin azaltılacağını ve düşük gelirli ailelerin doğal gaz kullanımına geçeceğini belirtti.
Kahramanmaraş'ta Afşin Belediyesinin 6 Şubat depremleri öncesi hayata geçen ödüllü projesi "Afşin Arı Evi" Adalet Bakanlığı'nın Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumlarınca emsal alınarak ülke genelinde uygulamaya konulmaya hazırlanıyor.
CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Tarım Kredi Kooperatifleri'nde son tüketim tarihi geçmiş ya da geçmek üzere olan ürünleri ekstra indirimlerle satışa sunduğunu iddia etti. Ayrıca, Çin'den ithal edilen pirinçlerin yerli üreticilere destek olmak yerine gıda enflasyonunu düşük göstermek için kullanıldığını belirtti.
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sezon, havaların ısınması, ramazan ayı ve yerel seçimlere az süre kalması dolayısıyla sona erdi. Sezonda yaklaşık 250 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapan merkezdeki otel müdürü, önümüzdeki sezon daha güzel ve uzun pistlerle karşılamayı planladıklarını belirtti.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sezon, güneşli havada yapılan kayaklarla sona erdi. Sezon boyunca 250 bin ziyaretçi ağırlayan kayak merkezi, önümüzdeki sezon için daha güzel ve uzun pistlerle hazırlık yapmayı planlıyor.
Çorum'da arıcılık sektörüne yönelik makine imalatı yapan firma ile Almanya ve İsviçre'den arıcıların tasarladığı, inovasyon ödüllü 'Çerçeve Yıkama ve Bal Mumu Geri Dönüşüm Makinesi' yurt dışına da satılıyor. Makine, çerçevelerin temizlenmesini hızlı bir şekilde gerçekleştirirken, petekteki bal mumunun geri dönüşümünü de sağlıyor.
CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Merkez Bankasının politika faizini artırmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Toprak, faiz artışının rezerv satışı ve enflasyonun kontrol edilememesi gibi sorunları gösterdiğini belirtti. Ayrıca, Toprak İsrail ile ticaretin devam etmesini eleştirerek, ekonomik modelin ülkeyi uçuruma sürüklediğini ve medya özgürlüğü yasasının yürürlüğe konulması gerektiğini ifade etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanlığı Erdoğan ile bir araya geldiği toplantıda elektrik ile doğalgazda devlet katkısına ve emeklilere verilen bayram ikramiyesine sert tepki gösterdiği iddia edildi. Erdoğan'ın Şimşek'e "Yoksulları öldürdün" çıkışında bulunduğunu öne süren haberleri yalanlayan İletişim Başkanlığı, "Erdoğan ile Şimşek arasında kabine toplantısı öncesi veya sonrasında böyle bir diyalog yaşanmadı" açıklamasında bulundu.
Borusan Lojistik'te sendikaya üye oldukları için işten çıkartılan arkadaşlarına destek olmak isteyen işçilere yemekhanenin kapısının kilitlenerek sahurda yemek verilmediği iddia edildi. İşçi sendikaları ile Borusan Lojistik A.Ş arasında 1963'ten itibaren devam eden mücadele devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?