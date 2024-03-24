Gördes ilçesinde açık oto pazarı faaliyete geçti

Ekonomi

Manisa'nın Gördes ilçesinde haftanın her pazar günü faaliyete geçirilen açık oto pazarı ile hem ilçe ekonomisi canlanacak hem de ilçede otomobil alışverişi yapmak isteyenler ilçe dışına çıkmak zorunda kalmayacak.

Manisa'nın Gördes ilçesinde haftanın her pazar günü kurulacak olan açık oto pazarı faaliyete geçti. İkinci el otomobil satıcıları ile müşterileri buluşturan pazar hem ilçe ekonomisine katkı sağlayacak hem de otomobil alıp satmak isteyenler ilçe dışına çıkmak zorunda kalmayacak. Oto pazarında incelemelerde bulunan Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, hayırlı işler olması temennisinde bulunarak emeği geçenlere teşekkür etti.

Pazarın kurulmasına katkı sağlayan Gördes sanayi esnaflarından galerici ve sanayi ustası girişimci Akif Karaca, "Ben ve üç arkadaşım ortak fikir ile Gördes oto pazarı için belediye başkanımız Muhammet Akyol'u makamında ziyaret ettik. Gördes'in esnafı ve halkı sürekli alım ve satım için Akhisar, Manisa ve İzmir'e gidiyor. Gördes ilçemize bir oto pazarına ihtiyacı var. Oto pazarı kurabilir miyiz? Hem sanayi esnafımız kazansın hem de vatandaşlarımızın yakıt ve yemek paraları cebinde kalsın. Sağ olsun şimdilik bizlere sanayi içinden geçici olarak yer gösterdi. Seçimden sonra mevzuat gereği resmi prosedürlerin araştırılarak yardımcı olacağını söyledi. Bugün burada ilk kez gerçekleştirdiğimiz oto pazarına ilgi çok büyüktü, bu da bizleri çok memnun etti. Bugün buraya komşu ilçelerden katılım sağlayan galerici kardeşlerimiz var. Salihli'den, Akhisar'dan, Gölmarmara'dan, Demirci'den ve Sındırgı'dan. İnşallah daha da genişleyerek diğer illerden katılım olacak. Gördes oto pazarı için başkanımız söz verdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Esnaf arkadaşlar olarak inşallah Gördesimize hayırlı olur ve ilçemize sanayi esnaflarımıza ekonomik açıdan büyük kazanç ve destek sağlayacak" dedi. - MANİSA