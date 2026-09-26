Gördes'te 40 yıllık su sorununa 120 milyon TL'lik projede 15,5 kilometrelik hat tamamlandı - Son Dakika
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Gördes'te 40 yıllık su sorununa 120 milyon TL'lik projede 15,5 kilometrelik hat tamamlandı

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Gördes\'te 40 yıllık su sorununa 120 milyon TL\'lik projede 15,5 kilometrelik hat tamamlandı
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Manisa Gördes'te yaklaşık 40 yıldır yaşanan içme suyu sorununu çözmek için yürütülen 120 milyon TL'lik projede isale hattının 15,5 kilometresi tamamlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ, Sindel mevkiinden gelecek suyla ilçeye kesintisiz içme suyu sağlanmasını hedefliyor.

Manisa'nın Gördes ilçesinde yıllardır yaşanan içme suyu sorununu çözmek amacıyla hayata geçirilen 120 milyon TL'lik projede çalışmalar sürüyor. Proje kapsamında 38,5 kilometrelik isale hattının 15,5 kilometresi tamamlanırken, 1.500 tonluk yeni su deposunun yapımı devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile Gördes'in içme suyu altyapısının güçlendirilmesi ve ilçeye daha güvenli, kesintisiz su ulaştırılması hedefleniyor. İller Bankası kredisiyle gerçekleştirilen yatırım kapsamında Sindel mevkiinden ilçeye su getirilmesi planlanıyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, "Gördes ilçemizin içme suyu altyapısını güçlendirmek ve yıllardır yaşanan su sorunlarını kökten çözmek için 120 milyon TL'lik yatırımımızda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" dedi.

Projenin özellikle elektrik kesintilerinden kaynaklanan su aksamalarının önüne geçeceğini ifade eden Dutlulu, "Sindel mevkiinden gelecek olan bu hat sayesinde, bölgedeki elektrik kesintilerine bağlı su aksamalarının önüne geçecek, vatandaşlarımızı sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşturacağız" diye konuştu.

Çalışmaları yerinde incelediler

MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç ve Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Dr. Orhan Gökdemir, Gördes'te devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek teknik ekiplerden bilgi aldı.

MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, 38,5 kilometrelik isale hattının yaklaşık 15,5 kilometresinin tamamlandığını belirterek, "İlçemizin içme suyu ihtiyacının daha sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir şekilde karşılanması adına önemli bir altyapı yatırımı gerçekleştiriyoruz. Projenin tamamlanmasıyla özellikle kesintisiz içme suyu sağlanması noktasında önemli bir kazanım elde edeceğiz" dedi.

"Yaklaşık 40 yıldır su sorunu yaşıyoruz"

Mahalle sakini Cafer Tayyar Bektaş da yaşanan su kesintileri nedeniyle zaman zaman dağdan su getirmek zorunda kaldıklarını belirterek, projenin tamamlanmasıyla su sorunlarının sona ermesini beklediklerini dile getirdi.

Divan Mahallesi Muhtarı Ünal Altuntaş, mahallede yaklaşık 40 yıldır su sorunu yaşandığını belirterek, özellikle elektrik kesintilerinde sıkıntının arttığını söyledi. Sindel mevkiinden getirilecek suyun mahalle için büyük önem taşıdığını ifade eden Altuntaş, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Gördes'te 40 yıllık su sorununa 120 milyon TL'lik projede 15,5 kilometrelik hat tamamlandı - Son Dakika
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