Gözde Diker Yeniden ANGİKAD Başkanı

Girişimci İş Kadınları Derneği (ANGİKAD) Başkanı Gözde Diker, derneğin olağan genel kurulunda oy birliğiyle yeniden başkan olarak belirlendi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ANGİKAD'ın 8. Olağan Genel Kurulu, Ankara Sanayi Odası'nda (ASO) yapıldı.

Buradaki seçimde, halen dernek başkanlığı görevini yürüten Diker, oy birliğiyle yeniden seçilerek güven tazeledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Diker, derneğin sadece bir sivil toplum kuruluşu değil, kadın girişimciliğini güçlendiren, ekonomiye yön veren bir hareket olduğunu ifade etti.

Diker, "Bu sorumluluğun bilinciyle çıktığımız yolda daha güçlü adımlarla yürüyeceğiz. ANGİKAD, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da girişimcilik ruhunu besleyen, kadınları ekonomik ve sosyal olarak güçlendiren projeleriyle fark yaratmayı sürdürecek." değerlendirmesinde bulundu.