Memur maaşına yapılacak zam buna bağlı! Saat 10'da enflasyon verileri açıklanacak - Son Dakika
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Memur maaşına yapılacak zam buna bağlı! Saat 10'da enflasyon verileri açıklanacak

05.07.2023 08:44

Haziran ayı enflasyonu bugün saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak. Böylelikle memur ve emeklisinin maaş zamlarına yansıyacak 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Bu farkın ardından verilecek refah payı oranının da bugün belli olması bekleniyor.

Ülkemizde milyonlarca memur ve emeklisinin gözü, bugün TÜİK tarafından saat 10.00'da açıklanacak haziran ayı enflasyon verisinde. İlk 6 aylık enflasyon farkının belirlenmesi, memur ve emeklisinin maaşlarına zam olarak yansıtılacak. Bunun yanı sıra bugün açıklanması beklenen refah payı da maaş zammına eklenecek.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN TL OLACAK

TÜİK bugün haziran ayı TÜFE'sini açıklayacak. Böylece memur ve emeklisinin maaşlarına yansıyacak 6 aylık enflasyon farkı belli olacak. Memur ve emeklisinin 5 aylık enflasyon farkı 13,13, SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin ise 5 aylık TÜFE oranı 15, 26. Bu ay en düşük memur maaşı net 22 bin lira olacak. Tabanın üzerinde maaş alanlar için ise oransal artış uygulanması tahmin ediliyor.

DÜZENLEME MECLİS'E GELİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 Temmuz günü 6 aylık enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından zam düzenlemesinin Meclis'e ne zaman geleceği belli oldu. En düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkartacak, memur ve emekliye refah payı verilmesini öngören teklifin bugün TBMM'ye sunulacağı belirtildi.

BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeye yönelik soru üzerine, düzenleme üzerinde çalıştıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının takip edilmesi gerektiğini belirtti.

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