Gram Altın 6.384 TL'ye Yükseldi - Son Dakika
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Gram Altın 6.384 TL'ye Yükseldi

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Gram altın, yeni güne %2,5 artışla 6.384 TL seviyesinden işlem görmeye başladı.

Gram altın güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 384 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,55 artışla 6 bin 231 liradan tamamlamıştı.

Yeni güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,5 artışla 6 bin 384 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 393 liradan, cumhuriyet altını da 41 bin 384 liradan satılıyor.

Altının onsu ise aynı saatlerde yüzde 2,3 yükselişle 4 bin 172 dolarda seyrediyor.

Orta Doğu'da kalıcı barış görüşmeleri kapsamında ABD ile İran'ın yakın zamanda uzlaşı sağlayacağına ilişkin artan beklentiler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin tutumunun zayıflayacağına??????? dair tahminler altın fiyatlarını destekliyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan Hürmüz Boğazı'nın açılmasına dair gelen olumlu açıklamalar petrol fiyatları ve tahvil getirilerini aşağı çekti. Ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 5,5 düşüşle 79,4 dolara inerek yaklaşık son bir ayın en düşük seviyesini gördü.

Analistler, petrol fiyatlarında görülen geri çekilmenin, Fed'in yıl sonuna kadar bir kez faiz artırabileceğine yönelik beklentileri zayıflattığını belirtti. Bu durum da ons altının yukarı yönlü ivmelenmesinde??????? etkili oluyor.

Fed'in şahin duruşuna dair beklentilerin zayıflamasıyla dolar endeksinin 100 seviyesinin altına gerilmesi de kıymetli madenleri destekleyen diğer bir unsur olarak öne çıktı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise dünya genelinde PMI verileri ve ABD'de ADP özel sektör istihdamının takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gram Altın 6.384 TL'ye Yükseldi - Son Dakika

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