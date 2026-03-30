Gram Altın 6.491 Lira Seviyesinde

30.03.2026 09:55
Gram altın, haftaya 6.491 liradan başlayarak yükseliş gösterdi, çeyrek altın 11.807 lira.

Altının gramı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 6 bin 491 liradan işlem görüyor.

Cuma altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 2,9 üstünde 6 bin 423 liradan tamamladı.

Haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan gram altın saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,1 üstünde 6 bin 491 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 807 liradan, Cumhuriyet altını 45 bin 70 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışın yüzde 1,1 üstünde 4 bin 541 dolardan işlem görüyor.

Enerji fiyatlarındaki hızlı artışın enflasyon endişelerini körüklemesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl şahin adımlar atabileceğine yönelik haber akışına karşın dolar endeksindeki düşüş, altın fiyatlarındaki gerilemeyi sınırlandırdı.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Son 72 saat Maliye yakın takibe aldı, Bakan Şimşek’ten kritik uyarı Son 72 saat! Maliye yakın takibe aldı, Bakan Şimşek'ten kritik uyarı
Taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılan öğretim üyesi meslekten çıkarıldı Taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılan öğretim üyesi meslekten çıkarıldı
Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu İşte İstanbul’un sıralaması Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu! İşte İstanbul'un sıralaması
Kim’den iki Mossad ajanı için idam kararı Kim'den iki Mossad ajanı için idam kararı
Ürdün’de uçuşları askıya alınan yüzlerce İsrailli, havalimanında mahsur kaldı Ürdün'de uçuşları askıya alınan yüzlerce İsrailli, havalimanında mahsur kaldı
FBI Direktörü Patel kabusu yaşıyor Özel görüntüleri internete sızdı FBI Direktörü Patel kabusu yaşıyor! Özel görüntüleri internete sızdı

09:53
İstanbul’da polis servisinin de karıştığı zincirleme kaza: 1 polis şehit oldu, 16 kişi yaralandı
İstanbul'da polis servisinin de karıştığı zincirleme kaza: 1 polis şehit oldu, 16 kişi yaralandı
09:49
Yok böyle gol Haberi okuyanlar ’’Bu resmen şike’’ diyor
Yok böyle gol! Haberi okuyanlar ''Bu resmen şike'' diyor
09:42
İnsanlık ölmüş dedirten görüntü: Ya bırak, sabaha kadar polise ifade verirsin
İnsanlık ölmüş dedirten görüntü: Ya bırak, sabaha kadar polise ifade verirsin
09:29
Etimesgut Belediyesi’ne operasyon 4 şüpheli zimmet suçlamasıyla gözaltına alındı
Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! 4 şüpheli zimmet suçlamasıyla gözaltına alındı
09:01
İsrail’in hedef aldığı Lübnan’da hayatını kaybedenlerin sayısı 1238’e yükseldi
İsrail'in hedef aldığı Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1238'e yükseldi
07:39
Trump’ın mesajıyla piyasalar alev aldı Petrol 116 doların üzerine çıktı
Trump'ın mesajıyla piyasalar alev aldı! Petrol 116 doların üzerine çıktı
