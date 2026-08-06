Gram Altın 6.515 Liraya Yükseldi - Son Dakika
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Gram Altın 6.515 Liraya Yükseldi

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Gram altın, yeni güne 6.515 liradan işlem görerek yükselişini sürdürdü. Ons altın da artışta.

Gram altın güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 515 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,25 artışla 6 bin 496 liradan tamamlamıştı.

Yeni güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 6 bin 515 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 631 liradan, cumhuriyet altını 42 bin 326 liradan satılıyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasında önemli ağırlığı bulunan iş gücü piyasasına ilişkin veriler, fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor. Ülkede iş gücü piyasasında gözlenen ivme kaybı, ekonominin büyüme görünümüne ilişkin soru işaretlerini artırırken, ABD Merkez Bankasının (Fed) ilave faiz artırımlarına gideceği yönündeki beklentileri törpüledi.

Jeopolitik tarafta ise ABD ile İran arasında müzakerelerin ilerleyişi bölgede kalıcı barışa dair umutları artırırken, İran'ın Umman ile Hürmüz Boğazı'ndaki müzakerelerinin son aşamada olduğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmelerin "çok iyi" ilerlediğini ve tablonun 48 saat içinde netleşeceğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın da çok yakında açılacağını ifade etti.

Fed'in "şahin" duruşuna ilişkin beklentilerin zayıflaması ve Orta Doğu'da yeni bir anlaşma umutlarının yeşermesinden destek bulan altının ons fiyatı, dün yüzde 4,2 artışla 4 bin 246 dolara yükseldi. Ons altın bugün de yüzde 0,3 değer kazancıyla 4 bin 260 dolara çıkarak yaklaşık iki ayın zirvesini gördü.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, ABD'de işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Ons Altın, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gram Altın 6.515 Liraya Yükseldi - Son Dakika

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