Gram Altın 6.670 Liradan İşlem Görüyor
Gram Altın 6.670 Liradan İşlem Görüyor

29.05.2026 09:50
Gram altın, güne 6.670 liradan başlayarak değer kazandı. Çeyrek altın 11.030, cumhuriyet altını 43.913 liradan satılmakta.

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 670 liradan işlem görüyor.

Dün ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 6 bin 630 liradan tamamladı.

Güne artışla başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 6 bin 670 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 30 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 913 liradan satılıyor.

Altının onsu yüzde 0,5 değer kazancıyla 4 bin 518 dolardan işlem görüyor.

ABD-İran hattındaki haber akışı varlık fiyatlarında temel belirleyici unsur olmaya devam ederken, tarafların 60 günlük yeni bir ateşkes konusunda anlaştığına ilişkin gelişmeler savaşın sona erebileceğine dair umutları canlı tuttu.

Olası bir uzlaşı ihtimalinin güçlenmesi petrol fiyatlarının yumuşamasını sağlayarak, mevcut enflasyon risklerinin bir nebze azalmasına katkı verdi.

Dün Brent petrolün varil fiyatı 90,7 dolara gerileyerek 21 Nisan'dan beri en düşük seviyesine inmesinin ardından günü 92,5 dolarda tamamladı. Brent petrolün varili yeni günde de yüzde 0,8 değer kaybıyla 91,7 dolarda bulunuyor. Gerileyen petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini azaltmasıyla ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,4315'e inerek son 20 günün en düşük seviyesini gördü.

Öte yandan ABD Ticaret Bakanlığının, ocak-mart dönemine ait Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin ikinci tahmini beklentilerin altında kaldı. Buna göre, ABD'de GSYH, yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 1,6 arttı. Geçen ay yayımlanan öncü veride ABD ekonomisinin 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 2 büyüdüğü öngörülmüştü.

ABD'de önemli enflasyon göstergesi olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi nisanda aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentilerin altında gerçekleşirken, yıllık bazda yüzde 3,3 ile tahminlere paralel gerçekleşti.

Beklentileri karşılayamayan büyüme verisinin ardından piyasalarda ekonomik aktivitedeki yavaşlamaya karşın enflasyon risklerinin halen güçlü seyrini koruduğu görüldü. Para piyasalarında ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar 1 faiz artışı yapabileceği fiyatlanıyor.

Analistler, bugün Kurban Bayramı dolayısıyla yurt içinde veri akışı olmadığını, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

