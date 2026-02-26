Gram Altın 7.333 Liradan İşlem Görüyor - Son Dakika
Gram Altın 7.333 Liradan İşlem Görüyor

26.02.2026 09:36
Gram altın, güne 7.333 liradan başladı. ABD-Iran görüşmeleri yatırımcıların odağında.

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 7 bin 333 liradan işlem görüyor.

Gram altın, dün günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üstünde 7 bin 300 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 üstünde 7 bin 333 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 260 liradan, Cumhuriyet altını ise 48 bin 640 liradan satılıyor. Altının onsu yüzde 0,9 artışla 5 bin 198 dolardan işlem görüyor.

ABD ve İran arasında bugün gerçekleşecek görüşme yatırımcıların odağında yer alırken görüşmeden çıkacak sonuçların varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Doların değer kaybetmesi, ABD gümrük tarifeleri politikası ile ABD-İran görüşmeleri konusundaki belirsizlik ortamı, altına olan talebin güçlü kalmasını sağlıyor.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, ekonomik güven endeksi ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ekonomik güven endeksi ve ABD'de işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini söyledi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, İran, Son Dakika

