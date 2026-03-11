Gram Altın 7.375 Liraya Yükseldi - Son Dakika
11.03.2026 09:48
Gram altın, güne 7.375 liradan başlayarak değer kazandı; petrol fiyatlarındaki düşüş etkili oldu.

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 7 bin 375 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,2 üstünde 7 bin 357 liradan tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 7 bin 375 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 280 liradan, cumhuriyet altını ise 48 bin 570 liradan satılıyor.

Altının onsu, petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyonist endişeleri azaltmasıyla, önceki kapanışın yüzde 0,3 üstünde 5 bin 206 dolardan işlem görüyor.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) petrol fiyatlarını düşürmek için tarihindeki en büyük petrol rezervi salımını önermeyi değerlendirdiğine dair haberlerle petrol fiyatları geriledi.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon endişelerini yatıştırması ve güvenli liman talebiyle altın fiyatlarında yükseliş görülürken, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisinin de varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Analistler, enflasyonist baskıların azalacağına yönelik iyimserlikle altının güvenli liman özelliğinin öne çıktığını söyledi.

Bugün yurt içinde perakende satışların takip edileceğini ifade eden analistler, yurt dışında ise ABD'de ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin piyasaların odağında olacağını belirtti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
