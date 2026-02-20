Gram Altın 7 Bin 82 Liradan İşlem Görüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gram Altın 7 Bin 82 Liradan İşlem Görüyor

20.02.2026 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gram altın günde yüzde 0,6 artışla 7 bin 82 liradan işlem görüyor, jeopolitik riskler fiyatları etkiliyor.

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 7 bin 82 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üstünde 7 bin 37 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üstünde 7 bin 82 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 220 liradan, cumhuriyet altını ise 48 bin 225 liradan satılıyor. Altının onsu yüzde 0,5 artışla 5 bin 25 dolardan işlem görüyor.

ABD ve İran arasındaki gerilimin tırmanması piyasalarda risk algısını artırdı. Yükselen jeopolitik gerilimler karşısında yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yönelmesiyle altın fiyatlarında yükselişler görülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE), dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gram Altın 7 Bin 82 Liradan İşlem Görüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire: Benim de bebeğim var 5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire: Benim de bebeğim var
MSB: 1 Ocak’tan bu yana teslim olan PKK’lı terörist sayısı 35’e yükseldi MSB: 1 Ocak'tan bu yana teslim olan PKK'lı terörist sayısı 35'e yükseldi
Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti
Lamine Yamal’dan futbolseverleri ikiye bölen paylaşım Lamine Yamal'dan futbolseverleri ikiye bölen paylaşım
DEM’li Meral Danış Beştaş’ın Öcalan için yaptığı benzetme sunucuyu da şaşırttı DEM'li Meral Danış Beştaş'ın Öcalan için yaptığı benzetme sunucuyu da şaşırttı
Dev dalgalar koca restoranı böyle yuttu Dev dalgalar koca restoranı böyle yuttu

09:35
Fenerbahçe’de Skriniar şoku İşte kaçıracağı maçlar
Fenerbahçe'de Skriniar şoku! İşte kaçıracağı maçlar
09:27
Galatasaray’ın Göztepe maçı ertelenecek
Galatasaray'ın Göztepe maçı ertelenecek
08:24
Bakan Gürlek sinyali vermişti 2 şirkete kayyum atandı
Bakan Gürlek sinyali vermişti! 2 şirkete kayyum atandı
08:18
Gözaltına alınan ünlülerin aylık gelirleri ortaya çıktı
Gözaltına alınan ünlülerin aylık gelirleri ortaya çıktı
08:11
Ayaklarıyla hamur yoğurdu
Ayaklarıyla hamur yoğurdu
07:56
Fotoğrafı gören herkes aynı soruyu soruyor: Ne oldu Aliyev
Fotoğrafı gören herkes aynı soruyu soruyor: Ne oldu Aliyev?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 09:56:49. #.0.5#
SON DAKİKA: Gram Altın 7 Bin 82 Liradan İşlem Görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.