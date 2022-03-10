Gram altın 930 lirayı aştı, İslam Memiş uyardı! O rakamı görmeden sakın satmayın - Son Dakika

Ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, dünü yüzde 3,2 artışla 953,3 liradan tamamladı. 10 Mart haftanın dördüncü işlem gününde altının gram fiyatı 930 lira seviyesinden işlem görüyor.

10 Mart 2022 gram altın 933,11, çeyrek altın 1.539,00, yarım altın 3.076,00, cumhuriyet altını da 6.132,00 liradan alıcı buluyor. Hızla yükselen ve düşen altın fiyatları için yatırımcısının kafasını karıştırmaya devam ederken yaptığı çarpıcı açıklamalar ile yatırımcıya yol gösteren İslam Memiş'ten yeni değerlendirmeler geldi ve Memiş şunları söyledi: ''Altın fiyatları her zaman enflasyonun olduğu savaşın olduğu ortamları sever. Ne zaman savaş olsa, enflasyon patlasa altın kraldı. Bunun önüne kimse geçemez. Manipülasyon var. Piyasada bir alan bir de satan vardır. Yüksekten birine mal sattım. Bunu kim alıyor? Oyuncu alıyor. Onu sana 1000 liradan satmak için alıyor. İşin en güzel tarafı altın değerini hiçbir zaman kaybetmemiştir. Altın üzerine koya koya devam eden entüsmandır. Gram altın hem dolardan hem onstan çift bacaklı değer artışını devam ettiriyor.

1450 LİRA OLMADAN SATMAYIN!

Milletin parası benim parammış gibi yalvardık. 600'lü rakamlardan ortalama 630 maliyet yaptırdık. Onlara Gram altın 1450 lira olmadan satmayın dedik. Tekniği burası. Yıl içinde bekliyorum. Satan her zaman zarar edecek. Altın fiyatları yıllık bazda yüzde 100'ün üzerine koya koya gider.

ARABA FİYATLARI

Bir aydan beri her gün ajandama not yazıyorum. Mart-Nisan ayına kadar araba almayın dedim. Köpük var her önüne gelen galerici olmuş. Konut fiyatları ise düşmeyecek. Göç alan ülkeyiz. İnşaat maliyetleri artıyor. Ev fiyatları üzerine koya koya gider diye düşünüyorum. ''