Gram altın 930 lirayı aştı, İslam Memiş uyardı! O rakamı görmeden sakın satmayın - Son Dakika
Üye Girişi

Gram altın 930 lirayı aştı, İslam Memiş uyardı! O rakamı görmeden sakın satmayın

10.03.2022 10:14
Gram altın 930 lirayı aştı, İslam Memiş uyardı! O rakamı görmeden sakın satmayın

10 Mart haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatları yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Bugün gram altın 930 lira seviyesinde işlem görüyor. Altın fiyatlarındaki dalgalanma için uzman isim İslam Memiş'ten önemli uyarılar geldi. Memiş ev ve araba alacaklar için de tüyolar verdi.

Ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, dünü yüzde 3,2 artışla 953,3 liradan tamamladı. 10 Mart haftanın dördüncü işlem gününde altının gram fiyatı 930 lira seviyesinden işlem görüyor.

10 Mart 2022 gram altın 933,11, çeyrek altın 1.539,00, yarım altın 3.076,00, cumhuriyet altını da 6.132,00 liradan alıcı buluyor. Hızla yükselen ve düşen altın fiyatları için yatırımcısının kafasını karıştırmaya devam ederken yaptığı çarpıcı açıklamalar ile yatırımcıya yol gösteren İslam Memiş'ten yeni değerlendirmeler geldi ve Memiş şunları söyledi: ''Altın fiyatları her zaman enflasyonun olduğu savaşın olduğu ortamları sever. Ne zaman savaş olsa, enflasyon patlasa altın kraldı. Bunun önüne kimse geçemez. Manipülasyon var. Piyasada bir alan bir de satan vardır. Yüksekten birine mal sattım. Bunu kim alıyor? Oyuncu alıyor. Onu sana 1000 liradan satmak için alıyor. İşin en güzel tarafı altın değerini hiçbir zaman kaybetmemiştir. Altın üzerine koya koya devam eden entüsmandır. Gram altın hem dolardan hem onstan çift bacaklı değer artışını devam ettiriyor.

1450 LİRA OLMADAN SATMAYIN!

Milletin parası benim parammış gibi yalvardık. 600'lü rakamlardan ortalama 630 maliyet yaptırdık. Onlara Gram altın 1450 lira olmadan satmayın dedik. Tekniği burası. Yıl içinde bekliyorum. Satan her zaman zarar edecek. Altın fiyatları yıllık bazda yüzde 100'ün üzerine koya koya gider.

ARABA FİYATLARI

Bir aydan beri her gün ajandama not yazıyorum. Mart-Nisan ayına kadar araba almayın dedim. Köpük var her önüne gelen galerici olmuş. Konut fiyatları ise düşmeyecek. Göç alan ülkeyiz. İnşaat maliyetleri artıyor. Ev fiyatları üzerine koya koya gider diye düşünüyorum. ''

YORUMLAR
500
Altın güne yükselişle başladı, düşüşe geçti: Seviye 938 TL Altın güne yükselişle başladı, düşüşe geçti: Seviye 938 TL Altın yeni güne düşüşle başladı! Gram fiyatı 932 liradan işlem görüyor Altın yeni güne düşüşle başladı! Gram fiyatı 932 liradan işlem görüyor

İslam Memiş, Altın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gram altın 930 lirayı aştı, İslam Memiş uyardı! O rakamı görmeden sakın satmayın - Son Dakika


Son Dakika
11:52 Tarihi zirveden ilk görüntüler! Dünya barışı bu zirveye bağlı!
12:00 Putin'e yaptığı benzetme gündem oldu! Futbolcu Voronin, canını kurtarmak için kaçmak zorunda kaldı!
12:00 Seren Serengil iddiaları canlı yayında anlattı: Şafak'ın ölümünden sonra ailesi Ece Erken'in evine haciz gönderdi
11:58 İstanbul'da alınan tedbirler artıyor! Yoğun kar yağışı sebebiyle metro, metrobüs ve vapur saatleri değişti
11:51 Oğlum son bölümde neler yaşandı? Efe'nin gördüğü rüya gerçekten olay günü yaşanmış mıydı?
11:45 Son Nefesime Kadar dizisinde dün akşam neler oldu? Mihri, sonunda Hazan'ı kurtarır
11:42 Kuruluş Osman'ın son bölümünde neler yaşandı? Osman Bey'in Alemşah'ı infaz etmesi bölüme damga vurdu!
11:37 Ukraynalı mülteciler hangi ülkelere gitti? Rekor Polonya'da
11:16 Alacaklısının cenazesine katıldı ve imamın o meşhur sorusuna herkesten farklı bir yanıt verdi: Hakkımı helal etmiyorum!
11:14 İki yılda en çok Covid'i, döviz kurlarını ve hayat pahalılığını konuştuk!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 12:24:22. #1.13#
SON DAKİKA: Gram altın 930 lirayı aştı, İslam Memiş uyardı! O rakamı görmeden sakın satmayın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement