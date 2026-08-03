Gram Altın Fiyatı Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gram Altın Fiyatı Yükseldi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gram altın, yeni haftaya 6,215 liradan başlayarak alıcılı bir seyir izliyor.

Gram altın haftaya yükselişle başlamasının ardından 6 bin 215 liradan işlem görüyor.

Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 azalışla 6 bin 181 liradan tamamlamıştı.

Yeni güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 6 bin 215 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 179 liradan, Cumhuriyet altını da 40 bin 560 liradan satılıyor.

Altının onsu ise aynı saatlerde yüzde 0,6 yükselişle 4 bin 67 dolarda seyrediyor.

ABD ile İran arasındaki gerilimlerin varlık fiyatları üzerindeki etkileri sürerken, geçen hafta yükselen jeopolitik tansiyon yeni haftaya girilirken bir nebze hafifledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını ve bir anlaşmanın sağlanması konusunda iyimser olduğunu belirtti. Trump ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran'ın "nükleer silahsızlandırılması" konusunda yakında bir anlaşmaya varılabileceğine dair iyimserliğini dile getirdi.

Bu gelişme piyasalardaki jeopolitik risk algısının azalmasına katkı sağladı. Aynı zamanda azalan arz endişeleriyle petrol fiyatlarında gerileme gözlenirken, hala yüksek seyrini koruyan küresel tahvil faizleri altının alternatif maliyetinin düşmemesine neden oluyor.

Para politikası tarafında geçen hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki yıllık artışın haziranda yüzde 4,1'den yüzde 3,7'ye gerilemesi ile beklentilerin altında kalan büyüme performansı birden fazla faiz artışı yapılabileceğine yönelik ihtimalleri zayıflattı.

Bankaya ilişkin piyasa beklentileri halihazırda yıl sonuna kadar bir faiz artışı çevresinde şekillenirken faiz artışı ihtimalleri eylül ayı için yüzde 67, ekim ayı için yüzde 96 ile fiyatlanıyor. Analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak tarım istihdam verisinden alınacak sinyallerin Fed'e yönelik beklentiler üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Dolar endeksi, Fed'in tahmin edildiği ölçüde şahin adımlar atmayacağı beklentileriyle geçen hafta 17 Haziran'dan bu yana ilk kez 99 seviyelerine çekilirken yeni haftaya 99,7 seviyesinde başladı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon ve imalat sanayi PMI verilerinin, yurt dışında ise dünya genelinde PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) temmuzda yüzde 1,82 artacağını tahmin ediyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gram Altın Fiyatı Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dereye uçan otomobilin sürücüsü kayboldu Dereye uçan otomobilin sürücüsü kayboldu
Yargıtay’dan emsal karar Sürekli eşya değiştirmek boşanma sebebi Yargıtay'dan emsal karar! Sürekli eşya değiştirmek boşanma sebebi
Evladını kurtarmak için gözünü kırpmadan çaya atlayan babadan acı haber Evladını kurtarmak için gözünü kırpmadan çaya atlayan babadan acı haber
Bakan Şimşek duyurdu Vergi denetimlerinde yeni dönem başlıyor Bakan Şimşek duyurdu! Vergi denetimlerinde yeni dönem başlıyor
Veliaht Prens istedi, Trump yaptı Gündem yaratacak İran iddiası Veliaht Prens istedi, Trump yaptı! Gündem yaratacak İran iddiası
Aidat tartışmasında kan aktı: Kiracı, apartman yöneticisini bıçakladı Aidat tartışmasında kan aktı: Kiracı, apartman yöneticisini bıçakladı

10:23
Dünya Kupası’nın yıldızı Şili’yi ayağa kaldırdı Havalimanında izdiham yaşandı
Dünya Kupası'nın yıldızı Şili'yi ayağa kaldırdı! Havalimanında izdiham yaşandı
10:11
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti
10:06
Ve yılın bombası patlıyor Galatasaray milli yıldızla anlaşmak üzere
Ve yılın bombası patlıyor! Galatasaray milli yıldızla anlaşmak üzere
10:02
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
08:46
Pasaportlarda devrim gibi değişiklik
Pasaportlarda devrim gibi değişiklik
08:38
İlker Ayrık’tan üzen haber Tüm gösterilerini iptal etti
İlker Ayrık'tan üzen haber! Tüm gösterilerini iptal etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 10:45:13. #7.12#
SON DAKİKA: Gram Altın Fiyatı Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.