Gram Altın Fiyatı Yükselişte

08.05.2026 10:08
Gram altın, güne %1,2 artışla 6.905 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 11.348 lira.

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 905 liradan işlem görüyor.

Dün gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 yükselişle 6 bin 827 liradan tamamladı.

Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 6 bin 905 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 348 liradan, cumhuriyet altını 45 bin 250 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 1 üstünde 4 bin 733 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'da gerilimin tekrar tırmanmasına karşın ABD-İran barış anlaşması konusunda umutların hala devam etmesi ve bunun da enflasyon ve faiz oranlarının yüksek kalacağına dair endişeleri azaltması altın fiyatlarını destekliyor.

Altının ons fiyatı savaşın ardından sert yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle şubat ayından bu yana yüzde 10'dan fazla geriledi. Yüksek petrol fiyatları da enflasyonist baskıları körükleyerek faiz oranlarının daha da yükselme ihtimalini artırıyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam verisi, ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini söyledi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 10:29:40. #7.12#
