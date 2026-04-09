Gram Altın Fiyatları Yükselişte - Son Dakika
Gram Altın Fiyatları Yükselişte

09.04.2026 10:52
Gram altın 6.770 liraya çıkarak güne yükselişle başladı; jeopolitik riskler fiyatları etkiliyor.

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 770 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 6 bin 753 liradan tamamladı.

Güne yükselişle başlayan gram altın saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,30 artışla 6 bin 770 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakika itibarıyla çeyrek altın 11 bin 260 liradan, Cumhuriyet altını 45 bin 540 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışın yüzde 0,3 üstünde 4 bin 725 dolardan işlem görüyor.

Hürmüz Boğazı'nda akışın tam normalleşmediğine ve jeopolitik risklerin fiyatlamalarda etkisini sürdürdüğüne işaret eden gelişmeler altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor.

Öte yandan dün açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) tutanakları, Orta Doğu'daki gerilimin ekonomide çift yönlü risk oluşturduğunu açıklıyor. Enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskıların güçlenebileceği, buna karşın iş gücü piyasasında zayıflama riskinin arttığı değerlendirmesi, Fed'i faiz indirimi ile artışı arasında daha zor bir dengeyle karşı karşıya bırakıyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme, PCE Fiyat Endeksi ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gram Altın Fiyatları Yükselişte - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:01
İsrail’den yeni açıklama: Lübnan’da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
İsrail'den yeni açıklama: Lübnan'da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
10:33
Ateşkeste kriz ayyuka çıktı Önce paylaştı sonra sildi
Ateşkeste kriz ayyuka çıktı! Önce paylaştı sonra sildi
10:30
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı
10:22
Bekçi olmanın şartları değişti
Bekçi olmanın şartları değişti
09:48
Akaryakıta dev indirim geliyor Tarih ve rakam netleşti
Akaryakıta dev indirim geliyor! Tarih ve rakam netleşti
09:22
Dünyaya rahat nefes almak haram 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
Dünyaya rahat nefes almak haram! 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
SON DAKİKA: Gram Altın Fiyatları Yükselişte - Son Dakika
Advertisement
