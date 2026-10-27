Gram altın gün içinde 6 bin 407 liradan işlem görürken, açılışı düşüşle yaptı - Son Dakika
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Gram altın gün içinde 6 bin 407 liradan işlem görürken, açılışı düşüşle yaptı

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Gram altın, yeni güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı ve saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 6 bin 407 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 562 liradan, cumhuriyet altını 42 bin 46 liradan satılıyor.

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 407 liradan işlem görüyor.

Dün 6 bin 447 lirayı test eden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,67 üzerinde 6 bin 426 liradan tamamladı. Yeni güne satış ağırlıklı bir seyirle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 6 bin 407 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 562 liradan, cumhuriyet altını 42 bin 46 liradan satılıyor.

Altının onsu ise aynı dakikalarda yüzde 0,3 düşüşle 4 bin 4 dolardan işlem görüyor.

Jeopolitik riskler, yapay zeka yatırımlarının finansmanına ilişkin soru işaretleri ile ekonomik verilerden alınan sinyaller altın başta olmak üzere değerli madenlerin yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. ABD'de yapılacak ara seçimlerin ardından Orta Doğu'da çatışmaların yeniden tırmanma olasılığı ise enflasyonist endişelerin artmasına neden oluyor. Bu durum da altın fiyatlarında baskı oluşturuyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranının, yurt dışında ise ABD'de New York Fed tüketici güven endeksi, inşaat izinleri ve dayanıklı mal siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Kaynak: AA
Cumhuriyet AltınıEkonomiFinansSon Dakika

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