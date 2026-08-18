Gram Altın Güne Düşüşle Başladı - Son Dakika
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Gram Altın Güne Düşüşle Başladı

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Gram altın 6.770 liradan işlem görüyor; jeopolitik riskler, petrol fiyatlarını etkiliyor.

Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 770 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 6 bin 802 liradan tamamlamıştı.

Bugün ise satıcılı başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 6 bin 770 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 58 liradan, Cumhuriyet altını da 44 bin 31 liradan satılıyor.

Altının onsu ise aynı saatlerde yüzde 0,5 düşüşle 4 bin 395 dolarda seyrediyor.

ABD ve İran arasında devam eden barış görüşmelerinden somut bir sonuç çıkmaması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Oval Ofis'te basın mensuplarına yaptığı açıklamada, süresi dolan 60 günlük çerçeve anlaşmayı uzatmak isteyip istemedikleri sorusuna "Hayır" yanıtını vermesi piyasalardaki fiyatlamalarda etkili oluyor.

Öte yandan Trump, İran ile gerilimin sürdüğü Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin faaliyetlerini engellemesi halinde Umman'ı "bombalayacaklarını" da belirtti. Bu durum bölgede barış görüşmeleriyle düşük tansiyonla devam eden jeopolitik riskleri yeniden canlandırdı.

Orta Doğu'da gerilimin yeniden tırmanışa geçmesiyle beraber ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 artışla 91,4 dolara çıktı. Yükselen petrol fiyatlarıyla enflasyonist baskılar artarken, bu durum tahvil piyasasında da satış baskısına neden oldu.

Barış görüşmeleriyle toparlanma eğiliminde olan altının onsunda, jeopolitik risklerin tekrardan artmasıyla düşüş gerçekleşti.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksinin, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gram Altın Güne Düşüşle Başladı - Son Dakika

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