Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Takımın golcüsü Premier Lig'e gitti

Fenerbahçe'de ayrılıklar devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüp, Sidiki Cherif'in Coventry City'ye transfer olduğunu resmi açıklamayla duyurdu. Fenerbahçe, oyuncunun transferi konusunda İngiliz ekibiyle anlaşmaya varıldığını bildirdi.

FENERBAHÇE'DEN VEDA MESAJI

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Teşekkürler Sidiki Cherif

Kulübümüz, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Sidiki Cherif'in transferi konusunda Coventry City kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Çubuklu formamız altında verdiği emekler için Sidiki Cherif'e teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

FENERBAHÇE FORMASIYLA 3 GOL ATTI

Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i geçen sezonun devre arası transfer döneminde Angers'ten 18+4 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Sidiki Cherif, Fenerbahçe formasıyla toplam 17 resmi karşılaşmaya çıktı. 19 yaşındaki Fransız futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.