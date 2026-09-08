Gram altın güne yükselişle başladı, 6 bin 874 liradan işlem görüyor - Son Dakika
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Gram altın güne yükselişle başladı, 6 bin 874 liradan işlem görüyor

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Gram altın, güne yükselişle başlayarak 6 bin 874 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 11 bin 233, cumhuriyet altını 44 bin 726 liradan satılırken, altının onsu yüzde 0,2 artışla 4 bin 414 dolardan alıcı buluyor.

Gram altın, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 6 bin 874 liradan işlem görüyor.

Dün ons altındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,53 azalışla 6 bin 860 liradan tamamlamıştı.

Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 6 bin 874 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 233 liradan, cumhuriyet altını 44 bin 726 liradan satılıyor.

Doların görece zayıflaması ve tahvil faizlerindeki yükselişin hız kesmesiyle altının onsu yüzde 0,2 değer kazancıyla 4 bin 414 dolardan alıcı buluyor.

Hürmüz Boğazı'nda güvenli gemi trafiğinin sağlanmasına yönelik anlaşmada sona yaklaşıldığına ilişkin açıklamalar gündemde yer tutarken, bölgede geçmiş dönemlerde olduğu gibi iyimser havanın kısa sürede değişebileceği ihtimali, yatırımcıların nihai bir anlaşmaya kadar temkinli hareket etmesine neden oluyor.

Söz konusu anlaşmaya yönelik olumlu haber akışına karşın, petrol şirketi Saudi Aramco'nun Cizan petrol tesislerinin vurulduğu yönündeki gelişmelerin ardından petrol fiyatlarının yükselmesi dikkati çekiyor.

Analistler, enerji maliyetlerinin gerilememesi nedeniyle enflasyon risklerinin varlığını koruduğunu belirterek, bu çerçevede küresel merkez bankalarının şahin tutumunun devam edebileceğini söyledi.

ABD'de cuma günü açıklanacak enflasyon verisinin öneminin arttığını kaydeden analistler, verinin beklentiler doğrultusunda gerçekleşip gerçekleşmemesine bağlı olarak ABD Merkez Bankasının (Fed) politika adımlarına ilişkin beklentilerde oynaklık yaşanabileceğini dile getirdi.

Analistler, günün geri kalanında veri gündeminin sakin olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Altını, Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gram altın güne yükselişle başladı, 6 bin 874 liradan işlem görüyor - Son Dakika

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