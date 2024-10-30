Gram Altın Rekor Kırdı: 3180 TL - Son Dakika
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Ekonomi

Gram Altın Rekor Kırdı: 3180 TL

Gram Altın Rekor Kırdı: 3180 TL

Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle gram altın 3 bin 180 TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

30.10.2024 15:18
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İSTANBUL (İHA) – Orta Doğu'da devam eden gerilim, gram altına yeni rekor getirdi. Gram altın 3 bin 180 TL'ye yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Ons altın ise 2 bin 782 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'daki gerilim ve ABD seçimlerinin yaklaşmasıyla altın yeni rekor seviyelerini gördü. 2 bin 782 doları aşan ons altın, gram altına yükseliş olarak yansıdı. Gram altın 3 bin 180 liraya yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Kapalıçarşı kuyumcuları yükselişin devam edeceğini söyleyerek, yıl sonunda gram altının TL bazında 3 bin 300 TL'ye ulaşabileceğini belirtti. Kapalıçarşı'da gram altın 3 bin 180 TL, çeyrek altın 5 bin 150 TL, yarım altın 10 bin 300 TL, tam altın ise 20 bin 600 TL'den satılıyor.

"Sene sonu gram altın fiyatının 3 bin 300 TL olacağını öngörüyorum"

Altının yükselmesindeki en büyük sebebin İsrail'in saldırıları olduğunu vurgulayan Kapalıçarşı esnafı Engin Baş, "Savaş olduğu sürece yatırımcılar güvenli liman olarak gördüğü altına talep gösteriyor. Dolayısıyla rekor görmeye devam edeceğiz. TL bazında gram altın 3 bin 180 TL civarında. Altının ons fiyatı dün akşamdan itibaren yükselişe geçti. Şu sıralar altının ons fiyatı 2 bin 782 dolar. İnşallah altın fiyatı düşer, vatandaş rahatça alışveriş yapabilir. Sene sonu gram altın fiyatının 3 bin 300 TL olacağını öngörüyorum. Vatandaş en çok gram altın ve çeyrek altına yöneliyor" dedi.

"Altın her zaman güvenli limandır"

Altının güne yeni rekorla başladığını ifade eden Kapalıçarşı esnafı Tunahan Sarı, "Altın güne 3 bin 180 TL ile başladı. Şu anda talep çok fazla var, satan hiç yok diyebiliriz. Altın fiyatının artacağını düşünüyorum. Altının artış sebeplerinden en önemlisi, savaşın olması. Ayrıca ABD seçimi de büyük etki oluşturuyor. İlerleyen zamanlarda altının ons bazında yükseleceğini düşünüyorum. Olumsuzluğun olduğu ortamda altın her zaman güvenli limandır. Gram altın 3 bin 180 TL, çeyrek altın 5 bin 150 TL, yarım altın 10 bin 300 TL, tam altın ise 20 bin 600 TL'den satılıyor. Vatandaş en çok ata lira ve gram altına talep gösteriyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kapalıçarşı, Orta Doğu, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gram Altın Rekor Kırdı: 3180 TL - Son Dakika

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