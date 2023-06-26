Gram Altın Rekor Kırdı, Dolar Yükselişi Devam Ediyor - Son Dakika
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Gram Altın Rekor Kırdı, Dolar Yükselişi Devam Ediyor

Gram Altın Rekor Kırdı, Dolar Yükselişi Devam Ediyor

26.06.2023 19:05

Dolar kurunun yükselişi sürerken, gram altın da rekor serisi gün içinde devam etti. Gram altın güne 1571 liradan rekorla başladı ve gün içinde yüzde 3 yükseliş kaydederek 1614 TL'ye kadar çıktı. Spot piyasada altının onsu ise 1928 doları test etti. Rusya'daki krize rağmen, altın için yukarı yönlü güvenli liman alımları sınırlı kaldı.

Dolar kurunun Türk Lirası karşısındaki yükselişi sürerken, gram altında da rekor serisi gün içinde devam etti.

REKOR KIRDI

Gram altın güne 1571 liradan rekorla başladı. Gün içinde yüzde 3 yükseliş kaydeden gram altın, 1614 TL'ye kadar çıktı. Gram, daha sonra 1606 lira seviyelerine geldi.

ONS ALTIN NE KADAR?

Spot piyasada altının onsu ise 1928 doları test etti. Rusya'daki krize rağmen, Wagner lideri Yevgeny Prigojin'in hafta sonu Moskova'ya doğru ilerleyişini aniden durdurmasının ardından altın için yukarı yönlü güvenli liman alımları sınırlı kaldı.

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Ons Altın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gram Altın Rekor Kırdı, Dolar Yükselişi Devam Ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gram Altın Rekor Kırdı, Dolar Yükselişi Devam Ediyor - Son Dakika
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