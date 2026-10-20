Gram altın saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,4 azalışla 6 bin 572 liradan işlem görüyor - Son Dakika
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Gram altın saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,4 azalışla 6 bin 572 liradan işlem görüyor

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Gram altın, güne düşüşle başladıktan sonra saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 gerileyerek 6 bin 572 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 779 liradan, cumhuriyet altını 42 bin 917 liradan satılıyor.

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 572 liradan işlem görüyor.

Gram altın, dün günü önceki kapanışa göre yüzde 0,54 azalışla 6 bin 595 liradan tamamladı. Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 6 bin 572 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 779 liradan, cumhuriyet altını 42 bin 917 liradan satılıyor.

ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilim varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, altının onsu yüzde 0,5 azalışla 4 bin 121 dolardan işlem görüyor.

Dün ABD ile İran'ın arabulucular aracılığıyla anlaşmaya varabileceği beklentilerine karşın ABD'nin İran'daki bir deniz üssüne saldırı düzenlediğine ilişkin haber akışı jeopolitik risk algısını yükselterek enerji arzına yönelik endişeleri artırdı.

Analistler, ABD ile İran arasındaki çatışmaların daha da genişleyebileceği ihtimalinin risk algısının yüksek seyretmesine neden olduğunu belirterek, artan petrol fiyatlarının küresel bazda enflasyon korkularını körüklemeye devam ettiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik yaptırımlardan ve tarifelerden muafiyet kararının ardından Rus petrolü ve yakıtının piyasalara arzının artabileceği beklentisi öne çıkarken, Orta Doğu'daki gerilim ve enerji altyapısına yönelik saldırılar arz endişelerini canlı tuttu.

Bu arada, Yemen'deki İran destekli Husiler, son 48 saat içinde Suudi Arabistan'da 6 bölgeye balistik füze, seyir füzesi ve insansız hava aracıyla saldırı düzenlediklerini ileri sürdü.

Bölgede yükselen tansiyonun enerji arzını tehdit etmesiyle aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı 110 dolara yaklaştı. Artan petrol fiyatlarıyla enflasyonist baskıların kuvvetlenebileceği endişeleri, bu hafta önde gelen şirketlerin açıklayacağı bilançolar öncesi piyasa hassasiyetlerini artırdı.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise ABD'de haftalık ADP özel sektör istihdamı, konut başlangıçları, Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi, İngiltere'de işsizlik oranı ve Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gram altın saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,4 azalışla 6 bin 572 liradan işlem görüyor - Son Dakika
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