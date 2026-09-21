Gram altın saat 09.25'te yüzde 0,47 azalışla 6 bin 833 liraya geriledi - Son Dakika
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Gram altın saat 09.25'te yüzde 0,47 azalışla 6 bin 833 liraya geriledi

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Altın, yeni haftaya satıcılı bir seyirle girdi. Saat 09.25'te gram altın önceki kapanışa göre yüzde 0,47 düşüşle 6 bin 833 liradan, çeyrek altın 11 bin 190 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 554 liradan işlem görüyor; ons altın ise yüzde 0,6 azalışla 4 bin 354 dolarda.

Gram altın, haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından 6 bin 833 liradan işlem görüyor.

Cuma gününü gram altın, önceki kapanışa göre yüzde 0,87 artışla 6 bin 864 liradan tamamlamıştı.

Haftanın ilk işlem gününe satıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,47 azalışla 6 bin 833 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 190 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 554 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise yüzde 0,6 azalışla 4 bin 354 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'da süren bölgesel gerilimler ve Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlikler enerji arzına yönelik endişeleri canlı tutarken, akaryakıt fiyatlarındaki artış ekonomilerin büyüme ve enflasyon beklentilerini olumsuz etkilemeye devam ediyor.

ABD'de enerji maliyetlerinin yükselmesi, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik "şahin" beklentileri beslerken, para piyasalarındaki fiyatlamalar Fed'in yıl sonuna kadar ilave bir faiz artışına gidebileceği yönünde yoğunlaşmaya devam ediyor. Bu hafta birçok Fed yetkilisinin yapacağı sözlü yönlendirmeler de yakından takip edilecek.

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin artmasıyla petrol fiyatlarındaki yükseliş, Fed'in faiz artırımına yönelik beklentiler ve dolar endeksindeki yükseliş altının ons fiyatını baskılıyor.

Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi ve Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olacağını belirtti.

Kaynak: AA
Cumhuriyet AltınıOns AltınEkonomiFinansDövizSon Dakika

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SON DAKİKA: Gram altın saat 09.25'te yüzde 0,47 azalışla 6 bin 833 liraya geriledi - Son Dakika
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