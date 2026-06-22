Gram Altın Yükselişle 6.268 Liradan İşlem Görüyor - Son Dakika
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Gram Altın Yükselişle 6.268 Liradan İşlem Görüyor

22.06.2026 09:48
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Gram altın haftaya 6.268 liradan başlarken, ons fiyatı 4.198 dolara çıktı. Veri gündemi takip edilecek.

Gram altın, haftaya yükselişle başlamasının ardından 6 bin 268 liradan işlem görüyor.

Cuma günü ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,3 altında 6 bin 204 liradan tamamlamıştı.

Haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üstünde 6 bin 268 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 496 liradan, Cumhuriyet altını da 41 bin 797 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 1 artışla 4 bin 198 dolardan seyrediyor.

ABD ile İran arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydetmesinin küresel enerji arzında uzun süreli bir kesintiye dair endişeleri hafifletmesi ve petrol fiyatlarını tekrar 80 doların altına geriletmesi altın fiyatlarını destekliyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) daha agresif bir sıkılaştırma döngüsüne girebileceği yönündeki endişelerin azalması altın fiyatlarındaki yükselişi destekledi.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verisinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gram Altın Yükselişle 6.268 Liradan İşlem Görüyor - Son Dakika

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