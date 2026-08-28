Gram Altın Yükselişte

Güne yükselişle başlayan gram altın 7 bin 139 liradan işlem görüyor.

Dün osn altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 7 bin 122 liradan tamamlamıştı.

Bugün güne alıcılı başlayan gram altın saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 7 bin 139 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 658 liradan, cumhuriyet altını 46 bin 428 liradan satılıyor.

Dün yüzde 0,2 değer kazancıyla 4 bin 602 dolara çıkan altının ons fiyatı, yeni işlem gününde ise yatay seyirle 4 bin 604 dolardan alıcı buluyor.

Bir önceki gün açıklanan, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonun seyri açısından dikkatle takip ettiği kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksinin temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 artarak piyasa beklentilerini aşması, fiyatlar genel düzeyindeki yukarı yönlü hareketin gelecek dönemde de sürebileceği yönünde soru işaretleri oluşturdu.

Piyasalarda, "enflasyon bir miktar ılımlı görünse de hala devam edebilir" algısı yatırımcıların bu yıl faiz artışına yönelik beklentilerini canlı tuttu. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini yüzde 66 ihtimalle sabit bırakacağı öngörülürken, Bankanın ekim ayında faizi 25 baz puan artırmasına yüzde 62 olasılık veriliyor.

Bu doğrultuda Fed'in politika adımlarına ilişkin beklentilere en fazla duyarlılık gösteren ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi, dün yaklaşık 3 baz puan artışla yüzde 4,23 seviyesine çıktı.

Söz konusu beklentilerle gözler Fed Başkanı Kevin Warsh'un bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda vereceği mesajlara çevrildi. Fed Yönetim Kurulu üyesi olduğu 2006-2011 döneminde ve sonrasında Stanford Üniversitesindeki akademisyen kimliğiyle Jackson Hole'da aktif bir katılımcı olarak bulunan Warsh, Fed Başkanı olarak ilk kez bu etkinlikte yer alacak.

Analistler, Warsh'un ileride hangi gelişmelerin faiz artırımına yol açabileceğine ilişkin daha ayrıntılı bir açıklama yapmasının piyasaların yatışmasına ve risk primlerinin bir miktar gerilemesine yardımcı olabileceğine işaret ederek, politika adımlarının seyri ile zamanlamasına ilişkin net bir yönlendirme sunan sinyalin bile piyasalar üzerinde belirgin bir etki yaratabileceğini belirtti.

Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentiler ve Fed Başkanı Warsh'un fiyat istikrarını önceleyen mesajlar verebileceği ihtimalleriyle dolara yönelik talep güçlenmeye devam ediyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 99,2 seviyesinde seyrediyor.

Doların güçlenmesi ve tahvil faizlerinin yüksek seyri altının alternatif maliyetini artırarak ons fiyatını baskılıyor.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Fed Başkanı Warsh'un konuşması, Almanya'da işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi, ABD'de Michigan Üniversitesinin açıklayacağı tüketici güven endeksi ve enflasyon beklentisi verilerinin takip edileceğini belirtti.