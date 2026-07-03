Gram Altın Yükselişte: 6.266 Lira - Son Dakika
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Gram Altın Yükselişte: 6.266 Lira

03.07.2026 09:52
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Gram altın, Güne yüzde 1,2 artışla 6.266 liradan işlem görüyor, çeyrek altın 10.318 lira.

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 266 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 2,4 üstünde 6 bin 195 liradan tamamlamıştı.

Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 6 bin 266 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 318 liradan, cumhuriyet altını 41 bin 148 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 1 yükselişle 4 bin 165 dolardan işlem görüyor.

ABD'de tarım dışı istihdam haziranda 57 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin oldukça altında gerçekleşti. İstihdam, profesyonel ve ticari hizmetler, sosyal yardım ve sağlık hizmetleri alanlarında artış eğilimini sürdürürken, eğlence ve konaklama sektöründe ise istihdam kaybı yaşandı.

Tarım dışı istihdamda nisanda kaydedilen artış 179 binden 148 bine, mayıstaki artış 172 binden 129 bine revize edildi.

ABD'de işsizlik oranı haziranda yüzde 4,2'ye geriledi. Piyasa beklentileri bu dönemde işsizlik oranının mayısta olduğu gibi yüzde 4,3 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Altının onsu ABD'den gelen beklenenden düşük istihdam verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımı beklentilerini düşürmesiyle 5 haftanın ardından ilk haftalık kazancına doğru ilerliyor. İstihdam raporu açıklanmadan önce Fed'in ekim ayında faiz artırımına kesin gözüyle bakılıyordu. Rapor açıklandıktan sonra Bankanın ekimde faiz artırım olasılığı yüzde 82 olarak fiyatlanıyor.

Fed'in eylülde faiz artırımına gitme ihtimali de yüzde 67'den yüzde 63'e geriledi.

Analistler, Fed'in faiz artırımlarına ilişkin fiyatlandırmaların etkisi tamamen ortadan kalkmadığı için altın fiyatlarında satış baskısının devam edebileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde enflasyonun takip edileceğini belirten analistler, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ile bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin izleneceğini kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) haziranda yüzde 1,04 artacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,04) mayısta yüzde 32,61 olan yıllık enflasyonun haziranda yüzde 32,17'ye gerileyeceği tahmin ediliyor. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29 oldu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gram Altın Yükselişte: 6.266 Lira - Son Dakika

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