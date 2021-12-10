Gram altından yeni rekor: 794, 55 TL

Güne 788,06 ile başlayan Gram Altın, saat 16:04 itibarıyla 794,55'den işlem görüyor. Dün en düşük 780,18, en yüksek 791,56 seviyelerini gören Gram Altın, günü 786,38 seviyesinde kapatmıştı.
Altının gram fiyatı, bugün de yukarı yönlü hareketine devam ederek 794,55 TL'den işlem görüyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 1,288 TL, Cumhuriyet altını da 5,133 TL'den satılıyor.
Altının ons fiyatı, 1.772 dolardan alıcı buluyor.
Gram altın: 794,55 TL
Çeyrek altın: 1,288 TL
Yarım altın: 2,585 TL
Cumhuriyet altını: 5,133 TL
Reşat altın: 5,165 TL
Altın ONS: 1772 $
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