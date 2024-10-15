Ekonomi

Türkiye'de kişisel bakım sektöründe faaliyet gösteren Gratis, Adana'da yeni lojistik merkezinin temelini attı.

Merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'nde 56 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip olan merkezin temeli törenle atıldı.

Gratis Kurucu Ortağı Demir Sabancı, törende yaptığı konuşmada, Adana'da temeli atılan yeni lojistik merkezinin, şirketin büyüme hedefleri doğrultusunda atılmış önemli bir adım olduğunu söyledi.

Gratis'in ikinci lojistik merkezinin şirket için önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Sabancı, şunları kaydetti:

"Temelini attığımız yeni lojistik merkezimiz için 100 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdik. Toplam 56 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak ve tam kapasite ile devreye girdiğinde 1300 kişiye istihdam olanağı sağlayacak merkezimiz 2025 yılı sonunda faaliyete başlayacak. Müşterileri, tedarikçileri ve çalışanları nezdinde en cazip satış ve pazarlama kanalı olma hedefiyle 2009 yılında kurulan şirketimiz, bugün 81 ilde 714 mağazası, online satış kanalı ve 10 bin çalışanıyla hizmet vermektedir. Hedefimiz, Adana'daki yatırımımızla bu sayıları iki katına çıkartmak. Ülke genelinde 1500 mağazaya ulaşmak, çalışan sayısını 20 binin üzerine çıkartmak, lider konumumuzu pekiştirmek ve ilerleyen zamanda da yurt dışı piyasalara açılmak. Adana yatırımımız, bugün günde 11 milyona yaklaşan müşteri hizmet sayımızı da ikiye katlamamıza yardımcı olacak. Ayrıca sayıları 500'e ulaşan tedarikçilerimizin de önümüzdeki dönemde 20 binden fazla ürününü müşterileri ile buluşturması için önemli bir rol üstlenecek."

Konuşmaların ardından dua edildi, katılımcılar butona basarak temel attı.

Törene, Vali Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Sarıçam Kaymakamı Murtaza Dayanç ve Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ katıldı.