Grip aşısı canlı değil, kronik hastalara salgın öncesi yaptırılmalı

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Saltürk, KOAH, kalp ve böbrek yetmezliği gibi kronik hastalıkları olanlar ile bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanan kişilerin, grip aşısını salgın dönemi başlamadan önce yaptırmasının önemli olduğunu aktardı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, "Grip aşısı oldum, artık grip olmam" düşüncesi kadar "Grip aşısı grip yapar" inanışı da toplumda yaygın yanlış bilgiler arasında yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Saltürk, sonbaharla birlikte grip mevsiminin yaklaştığını ve özellikle 65 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı bulunanlar için korunma döneminin başladığını aktardı.

Grip aşısının canlı bir aşı olmadığını vurgulayan Saltürk, aşının özellikle risk grubundaki kişiler için önemli bir koruma sağladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Grip aşısı yüzde 100 koruma garantisi vermez ancak hastalığa yakalanma ihtimalini büyük ölçüde azaltır. Toplumda grip aşısıyla ilgili en yaygın yanlış inanışlardan biri, aşının grip hastalığına neden olduğu düşüncesidir. Bilinenin aksine grip aşısı canlı bir aşı değil. Dolayısıyla grip aşısı grip yapmaz, ateşe neden olmaz ve güvenle yapılabilir. Aşının uygulandığı bölgede kızarıklık ve ısı artışı gibi bölgesel reaksiyonlar görülebilir."

Saltürk, risk grubundakilerin gripten korunmak için aşı başta olmak üzere gerekli önlemleri almasının önemine değindi.

Grip aşısının her yıl yeniden yapılması gerektiğini belirten Saltürk, "Salgının başlamadığı dönemde aşının yapılmasını öneriyoruz. Özellikle risk grubunda olan kişilerin bu dönemde grip aşısını yeniden yaptırması önemli." ifadelerini kullandı.

Saltürk, aşının içeriğinin dolaşımdaki grip virüslerine göre güncellendiğini ve risk grubundaki kişilerde hastalığa karşı önemli bir koruma sunduğunu vurguladı.

Gripten korunmada yalnızca aşının yeterli olmadığını aktaran Saltürk, özellikle risk grubundaki kişilerin kış aylarında kapalı ve kalabalık ortamlarda uzun süre bulunmaması gerektiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Maske kullanımı ve el hijyeni de önemli koruyucu önlemlerdir. Özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişilerin kışın kapalı ve kalabalık alanlarda uzun süre kalmaması, maske ve el hijyeni kurallarına uyması en az aşı kadar önemli. Grip aşısı olunduğunda o yıl kesinlikle grip olunmayacağına dair bir garanti yok. Ancak aşı, gribe yakalanma olasılığını büyük oranda azaltıyor ve risk grubunda çok önemli bir koruyuculuk sağlıyor."