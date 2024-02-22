Grubu "Geleceğe Hazır Raporu"nun sonuçlarını açıkladı

Vodafone Grubu, "Geleceğe Hazır Raporu"nun sonuçlarını paylaştı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Geleceğe Hazır Raporu", 15 ülkeden 3 bin 101 şirket ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda tamamlandı. Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 91'i geçen sene siber tehditler ile en az bir kere karşılaştı. Bunlar içinde ciddi sorun olarak sınıflandırılanların oranı ise yüzde 47 seviyesinde bulunuyor. Bu oranlara rağmen bir siber saldırıyla karşılaşacaklarını düşünen işletmelerin oranı yüzde 33'te kalıyor.
Şirketlerin yüzde 24'ünün bir siber güvenlik planı olduğu ve eylemlerinin çoğunun gerçekleştirilmiş olduğu belirtilen raporda, işletmelerinin sadece yüzde 11'inin bu konuda bir planı olduğu, tüm eylemlerin gerçekleştirildiği ve planlarının güncellendiği bilgisine yer verildi.
Raporda, siber güvenlik sorununa ilişkin en önemli beş siber güvenlik sorunu şu şekilde sıralandı:
"Tüm kurumsal ve bireysel verilerin güvenliğini sağlamak, işletmeye ait tüm cihazları, nerede kullanıyor olurlarsa olsunlar korumak, bulut faaliyetlerinde güvenliği sağlamak, güvenlik sorunlarına hızlı ve etkili müdahale etmek, sistemlere ve verilere sadece yetkili kullanıcılar tarafından erişildiğinden emin olmak."
Geleceğe hazır işletmeler beklenmedik durumlara hazırlıklı olmasıyla fark yaratıyor
Geleceğe hazır işletmelerin yüzde 58'inin net bir siber güvenlik planına sahip olduğu ve bu şirketlerin planladıkları eylemlerin hepsini değilse bile çoğunu gerçekleştiriyor olması raporun dikkati çeken sonuçlar arasında yer alıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, "Raporumuzda gördük ki, rekabetçi piyasa koşullarında müşterilerin güven duyabileceği bir marka inşa etmek, şirketlerin gelecek dönemlere uygunluğu açısından kritik bir önem arz ediyor. Bu bağlamda siber güvenlik sistemlerini doğru kuran işletmeler rakipleri arasından kolaylıkla sıyrılırken güvenle işlerini büyütebiliyor." ifadelerini kullandı.
Siber güvenlik sorunlarını çözmek için kuruluşlar arasında daha fazla işbirliği yapılması gerektiğini düşünen şirketlerin oranı yüzde 63 olduğuna dikkati çeken Kestioğlu, "Vodafone Business olarak kendimizi müşterilerimizin tüm teknolojik ihtiyaçlarına yanıt veren dijital bir iş ortağı olarak konumlarken, şirketlerin karşılaştıkları zorlukların farkındayız. Siber güvenlik alanındaki çözümlerimizle de şirketlerin bu alanda yaşadığı zorlukları proaktif bir yaklaşımla yönlendiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Son Dakika › Ekonomi › Grubu 'Geleceğe Hazır Raporu'nun sonuçlarını açıkladı - Son Dakika
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