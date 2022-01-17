GSK'den Kovid-19 erken tanı tedavi ilacı için ABD ile ek doz anlaşması

GSK ile Vir Biotechnology tarafından geliştirilen, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) erken tedavisinde kullanılan antikor ilacının 600 bin ek dozu, yılın ilk çeyreğinde ABD'ye tedarik edilecek.

GSK açıklamasına göre, GSK ve Vir Biotechnology, geçen günlerdeKovid-19'un erken tedavisi için ortak geliştirdikleri monoklonal antikor ilacından ABD'nin ek 600 bin doz satın alacağını duyurdu.

2022'nin ilk çeyreğinde tedarik edilecek ek doz antikor ilacıyla beraber GSK ve Vir Biotechnology, dünya çapında yaklaşık 1,7 milyon doz anlaşması yapmış olacak. 2022'nin ilk yarısında dünya genelinde yaklaşık 2 milyon doz üretilmesi, yılın ikinci yarısında ise ek doz üretilmeye devam edilmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GSK ABD İlaç Birimi Başkanı Maya Martinez Davis, özellikle Omicron varyantının ülke genelinde yaygınlığı konusundaki hassasiyetlerini aktararak, şunları kaydetti:

"Antikor ilacını ihtiyacı olan hastalara ulaştırmak çalışmalarımıza devam etmekten gurur duyuyoruz. Pandeminin önüne geçilmesi anlamında oynayabileceğimiz rolün farkındayız ve ekiplerimiz, 2022'de daha fazla hastaya ulaşmak üzere tedarik kapasitemizi genişletmenin yollarını bulmak için tüm hızıyla çalışıyor."

Vir Biotechnology Üst Yöneticisi (CEO) Dr. George Scangos da ağır seyretme ihtimali olan Kovid-19 vakaları için antikor ilacına daha fazla erişim sağlamak amacıyla bir kez daha ABD hükümetiyle çalışmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Scangos, "Sektör ve akademi tarafından gerçekleştirilen klinik çalışmalardan elde edilen veriler gösteriyor ki, antikor ilacımız, üzerinde testler gerçekleştirdiğimiz tüm varyantlara karşı etkili." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, GSK ve Vir Biotechnology iş birliğinde geliştirilen monoklonal antikor ilacı, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından 2021'in mayıs ayında acil kullanım onayı almış, ekim ayında ise ilacın faz 3 sonuçları yayımlanmıştı.